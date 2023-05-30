https://sputnikarabic.ae/20230530/الولايات-المتحدة-تعبر-عن-قلق-عميق-إزاء-اشتباكات-ليبيا-1077565820.html
الولايات المتحدة تعبر عن "قلق عميق" إزاء اشتباكات ليبيا
الولايات المتحدة تعبر عن "قلق عميق" إزاء اشتباكات ليبيا
أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين، عن "قلقها" إزاء استخدام أسلحة بمناطق مدنية في مدينة الزاوية الليبية الواقعة غربي البلاد ، مطالبة القادة الليبيين... 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T01:19+0000
2023-05-30T01:19+0000
2023-05-30T01:19+0000
أخبار ليبيا اليوم
قصف
اشتباكات
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بنغازي – سبوتنيك. وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، "تتابع الولايات المتحدة الوضع في الزاوية عن كثب وبقلق وسط تقارير عن استخدام أسلحة في مناطق مدنية وإمكانية حدوث المزيد من العنف".وفي وقت سابق اعتبر مجلس النواب الليبي أن قصف مدينة الزاوية تصفية لحسابات سياسية وليس لمكافحة التهريب.وقال مجلس النواب الليبي في بيان صحفي، إن "القصف الجوي الذي تتعرض له مدينة الزاوية منذ أيام بواسطة الطيران المسير، يتم تنفيذه تصفية لحسابات سياسية وليس لمكافحة التهريب كما يدعي من ورائه".وأعرب المجلس في بيانه عن "إدانته واستنكاره بأشد العبارات لهذا القصف"، معتبراً أن "هذا العمل يعد خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم رقم 2021/2570 ".وصباح الخميس الماضي، 25 مايو/أيار، أعلنت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن تنفيذها عملية عسكرية "وشن ضربات جوية على أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات، والإتجار بالبشر في مدينة الزاوية".
https://sputnikarabic.ae/20230529/الداخلية-الليبية-تكشف-تفاصيل-اشتباكات-وقعت-بين-أجهزة-رسمية-في-طرابلس-1077541075.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, قصف, اشتباكات, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, قصف, اشتباكات, العالم العربي
الولايات المتحدة تعبر عن "قلق عميق" إزاء اشتباكات ليبيا
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أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين، عن "قلقها" إزاء استخدام أسلحة بمناطق مدنية في مدينة الزاوية الليبية الواقعة غربي البلاد ، مطالبة القادة الليبيين إلى بذل المزيد من الجهود لتهدئة الوضع لحماية أرواح المدنيين.
بنغازي – سبوتنيك. وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، "تتابع الولايات المتحدة الوضع في الزاوية عن كثب وبقلق وسط تقارير عن استخدام أسلحة في مناطق مدنية
وإمكانية حدوث المزيد من العنف".
وحثت الولايات المتحدة الأمريكية في بيانها، "القادة الليبيين على بذل كل ما في وسعهم لتهدئة الوضع واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية أرواح المدنيين".
وفي وقت سابق اعتبر مجلس النواب الليبي أن قصف مدينة الزاوية تصفية لحسابات سياسية
وليس لمكافحة التهريب.
وقال مجلس النواب الليبي في بيان صحفي، إن "القصف الجوي الذي تتعرض له مدينة الزاوية منذ أيام بواسطة الطيران المسير، يتم تنفيذه تصفية لحسابات سياسية وليس لمكافحة التهريب كما يدعي من ورائه".
وأعرب المجلس في بيانه عن "إدانته واستنكاره بأشد العبارات لهذا القصف"، معتبراً أن "هذا العمل يعد خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم رقم 2021/2570 ".
وصباح الخميس الماضي، 25 مايو/أيار، أعلنت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن تنفيذها عملية عسكرية "وشن ضربات جوية على أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات، والإتجار بالبشر في مدينة الزاوية".