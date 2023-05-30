عربي
https://sputnikarabic.ae/20230530/الولايات-المتحدة-تعبر-عن-قلق-عميق-إزاء-اشتباكات-ليبيا-1077565820.html
الولايات المتحدة تعبر عن "قلق عميق" إزاء اشتباكات ليبيا
الولايات المتحدة تعبر عن "قلق عميق" إزاء اشتباكات ليبيا
أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين، عن "قلقها" إزاء استخدام أسلحة بمناطق مدنية في مدينة الزاوية الليبية الواقعة غربي البلاد ، مطالبة القادة الليبيين... 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T01:19+0000
2023-05-30T01:19+0000
أخبار ليبيا اليوم
قصف
اشتباكات
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1b/1066917428_0:122:3422:2047_1920x0_80_0_0_7b8461ce00985c3f846ed5159bc95d22.jpg
بنغازي – سبوتنيك. وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، "تتابع الولايات المتحدة الوضع في الزاوية عن كثب وبقلق وسط تقارير عن استخدام أسلحة في مناطق مدنية وإمكانية حدوث المزيد من العنف".وفي وقت سابق اعتبر مجلس النواب الليبي أن قصف مدينة الزاوية تصفية لحسابات سياسية وليس لمكافحة التهريب.وقال مجلس النواب الليبي في بيان صحفي، إن "القصف الجوي الذي تتعرض له مدينة الزاوية منذ أيام بواسطة الطيران المسير، يتم تنفيذه تصفية لحسابات سياسية وليس لمكافحة التهريب كما يدعي من ورائه".وأعرب المجلس في بيانه عن "إدانته واستنكاره بأشد العبارات لهذا القصف"، معتبراً أن "هذا العمل يعد خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم رقم 2021/2570 ".وصباح الخميس الماضي، 25 مايو/أيار، أعلنت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن تنفيذها عملية عسكرية "وشن ضربات جوية على أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات، والإتجار بالبشر في مدينة الزاوية".
https://sputnikarabic.ae/20230529/الداخلية-الليبية-تكشف-تفاصيل-اشتباكات-وقعت-بين-أجهزة-رسمية-في-طرابلس-1077541075.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1b/1066917428_693:0:3422:2047_1920x0_80_0_0_c769461cf3679478560a947b09643479.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, قصف, اشتباكات, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, قصف, اشتباكات, العالم العربي

الولايات المتحدة تعبر عن "قلق عميق" إزاء اشتباكات ليبيا

01:19 GMT 30.05.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIAسيارات تالفة في أحد شوارع طرابلس عاصمة ليبيا في 27 أغسطس آب 2022، في أعقاب اشتباكات بين الجماعات الليبية المتناحرة
سيارات تالفة في أحد شوارع طرابلس عاصمة ليبيا في 27 أغسطس آب 2022، في أعقاب اشتباكات بين الجماعات الليبية المتناحرة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIA
تابعنا عبرTelegram
أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين، عن "قلقها" إزاء استخدام أسلحة بمناطق مدنية في مدينة الزاوية الليبية الواقعة غربي البلاد ، مطالبة القادة الليبيين إلى بذل المزيد من الجهود لتهدئة الوضع لحماية أرواح المدنيين.
بنغازي – سبوتنيك. وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، "تتابع الولايات المتحدة الوضع في الزاوية عن كثب وبقلق وسط تقارير عن استخدام أسلحة في مناطق مدنية وإمكانية حدوث المزيد من العنف".
وحثت الولايات المتحدة الأمريكية في بيانها، "القادة الليبيين على بذل كل ما في وسعهم لتهدئة الوضع واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية أرواح المدنيين".
وفي وقت سابق اعتبر مجلس النواب الليبي أن قصف مدينة الزاوية تصفية لحسابات سياسية وليس لمكافحة التهريب.
وقال مجلس النواب الليبي في بيان صحفي، إن "القصف الجوي الذي تتعرض له مدينة الزاوية منذ أيام بواسطة الطيران المسير، يتم تنفيذه تصفية لحسابات سياسية وليس لمكافحة التهريب كما يدعي من ورائه".
طرابلس، ليبيا، 13 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
الداخلية الليبية تكشف تفاصيل اشتباكات وقعت بين أجهزة رسمية في طرابلس
أمس, 08:44 GMT
وأعرب المجلس في بيانه عن "إدانته واستنكاره بأشد العبارات لهذا القصف"، معتبراً أن "هذا العمل يعد خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم رقم 2021/2570 ".
وصباح الخميس الماضي، 25 مايو/أيار، أعلنت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن تنفيذها عملية عسكرية "وشن ضربات جوية على أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات، والإتجار بالبشر في مدينة الزاوية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع27 مايو, 07:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала