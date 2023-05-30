https://sputnikarabic.ae/20230530/برلماني-إيراني-سلطان-عمان-نقل-رسالة-من-مصر-إلى-طهران-حول-مسألة-تطبيع-العلاقات-1077579340.html

برلماني إيراني: سلطان عمان نقل رسالة من مصر إلى طهران حول مسألة تطبيع العلاقات

برلماني إيراني: سلطان عمان نقل رسالة من مصر إلى طهران حول مسألة تطبيع العلاقات

كشف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود عباس زاده مشكيني، اليوم الثلاثاء، عن أن "سلطان عمان هيثم بن طارق نقل رسالة من مصر إلى... 30.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-30T10:05+0000

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طهران- سبوتنيك. وقال زاده مشكيني، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "سلطان عمان قد ينقل عدة رسائل من عدة جهات إقليمية"، مضيفا: "قد تكون هناك عدة رسائل غير تلك التي نقلها من مصر".ولفت إلى أن "نقل الرسائل من سلطنة عمان أمر طبيعي"، مشيرًا أن "مسقط دائما ما كانت سباقة في الوساطات ونقل الرسائل بين الدول".وأوضح أن "طريق عودة العلاقة بين إيران ومصر واضح جدا"، مشددًا على "ضرورة إجراء سلسلة من المفاوضات على مستوى الخبراء، ثم على مستوى كبار مديري وزارات الخارجية، ثم على مستوى وزراء الخارجية، من أجل تذليل العقبات".وأكد أن بلاده "تأمل بأن تجري مراحل تطبيع العلاقات بين مصر وإيران بسرعة وأن تنتهي هذه المراحل في أسرع وقت ممكن"، قائلا: "لعبت بعض الدول دور الوساطة لرفع العوائق ونحن عبرنا عن ترحيبنا بهذه الوساطات".ولفت إلى أنه "عندما تقف دول مثل مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا إلى جانب إيران، فسوف يصبح هناك قطب قوي وفعال للغاية على مستوى العالم"، مؤكدًا أن "تطوير العلاقات على المستوى الاستراتيجي، ليس بعيدا عن المتوقع".من ناحية أخرى، أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إمكانية إيران في ربط دول شنغهاي بمصر، وربط دول شنغهاي بالعراق وسوريا ومنها إلى البحر المتوسط"، واصفًا إياه بـ"الأمر المهم للغاية".وأضاف: "لدى إيران قدرات قد تكون مهمة لمصر ويمكنها حل مشاكل مصر وتوفير احتياجات هذا البلد، وكذلك مصر لديها قدرات كبيرة ويمكنها توفير بعض احتياجات إيران".وختم مشكيني، بالقول إن "مصر تعد من أكبر وأهم الدول في المنطقة، وتاريخها هو تاريخ کبير وقديم، وهناك العديد من القواسم المشتركة بين الشعب المصري والإيراني"، مؤكدًا أن "دولتين مثل مصر وإيران يمكن أن تكونا متآزرتين للغاية في العالم".وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أكد، أمس الاثنين، أن إيران ترحب باستعداد مصر لاستئناف العلاقات مع طهران.وقال خلال لقاء جمعه بسلطان عمان، هيثم بن طارق، إنه يرحب بالموقف المصري، "وليس لدى طهران مشكلة في هذا الصدد"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأضاف خامنئي في معرض تعليقه على استعادة العلاقات مع السعودية: "هذه القضايا هي نتيجة السياسة الحكيمة لحكومة السيد [إبراهيم] رئيسي حول توسيع وتعزيز العلاقات مع الجيران ودول المنطقة".وأجرى سلطان عمان زيارة إلى طهران، يوم الأحد الماضي، بعد زيارة الأسبوع الماضي إلى القاهرة، حيث التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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