https://sputnikarabic.ae/20230530/خبير-يوضح-كيفية-الرد-الروسي-على-استهداف-موسكو-بالمسيرات--1077587543.html
خبير يوضح كيفية الرد الروسي على استهداف موسكو بالمسيرات
خبير يوضح كيفية الرد الروسي على استهداف موسكو بالمسيرات
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T14:36+0000
2023-05-30T14:36+0000
2023-05-30T14:36+0000
راديو
بلا قيود
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خبير يوضح كيفية الرد الروسي على استهداف موسكو بالمسيرات
خبير يوضح كيفية الرد الروسي على استهداف موسكو بالمسيرات
هجوم بطائرات مسيرة على مبان سكنية في ضواحي موسكو. وحول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الروسي محمود الأفندي:اشتباكات عنيفة بين سلطات كوسوفو والأقلية الصربية فيها. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالعلاقات الدولية وأمين سر الأحزاب العربية، الدكتور عبد الله المنيني لـ "بلا قيود":ما أهمية تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر؟ عن هذا السؤال أجاب المحلل السياسي أحمد العناني، قائلا:قصف بمسيرات على مدينة الزاوية الليبية. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الليبية، الأستاذ عبد العزيز أغنية لبرنامجنا:اتفاقية للنقل البحري بين روسيا والعراق. وقال عنها الخبير بالشأن العراقي، جاسم الغرابي:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير يوضح كيفية الرد الروسي على استهداف موسكو بالمسيرات
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
هجوم بطائرات مسيرة على مبان سكنية في ضواحي موسكو. وحول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الروسي محمود الأفندي:
"إنه لم يحقق أي نتيجة عسكرية وإنما هو إرهاب واستهداف للمدنيين وسيكون الرد الروسي باستهداف مراكز القيادة الأوكرانية الهامة كوزارة الدفاع والقصر الرئاسي ومركز الاستخبارات".
اشتباكات عنيفة بين سلطات كوسوفو والأقلية الصربية فيها. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالعلاقات الدولية وأمين سر الأحزاب العربية، الدكتور عبد الله المنيني لـ "بلا قيود":
"اتجهت أنظار أوروبا لمنطقة البلقان منذ اندلاع الصراع في أوكرانيا، والغرب يحاول جرّ روسيا لدائرة صراع جديدة وإشغالها عن المزيد من التقدم في المسار الاقتصادي والسياسي بالتوازي مع المسار العسكري، وأعتقد أنها محاولات بائسة".
ما أهمية تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر؟ عن هذا السؤال أجاب المحلل السياسي أحمد العناني، قائلا:
"كان لا بد لأردوغان من أن يتجه لمصر بسبب دورها المحوري في المنطقة بعد الانتكاسة بسياسته الخارجية وهذا التقارب يصب بمصلحة البلدين".
قصف بمسيرات على مدينة الزاوية الليبية. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الليبية، الأستاذ عبد العزيز أغنية لبرنامجنا:
"إنّ ليبيا اليوم أصبحت مثلث تضارب لمصالح سواء إقليمية أو دولية، فهذه الأحداث الدامية لا يقودها عقلاء، لأنّ تقديم التنازلات والوئام وطي صفحة الماضي والحروب مطلوب وللأسف نحن لا نجد أحد يصغي لذلك".
اتفاقية للنقل البحري بين روسيا والعراق. وقال عنها الخبير بالشأن العراقي، جاسم الغرابي:
"إنها ستربط روسيا بشرق آسيا كما أن العراق سيزيد من خلالها موارده بعيدا عن النفط".
التفاصيل في الملف الصوتي...