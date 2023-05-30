https://sputnikarabic.ae/20230530/ما-هي-الأقاليم-غير-المتمتعة-بالحكم-الذاتي-ومن-يحكمها-1077578419.html

ما هي الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ومن يحكمها؟

ما هي الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ومن يحكمها؟

يقام الأسبوع الدولي للتضامن مع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في الفترة من 25 إلى 31 مايو/ أيار، يهدف الحدث إلى تسليط الضوء على النضال المستمر لأولئك... 30.05.2023, سبوتنيك عربي

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ويعرف ميثاق الأمم المتحدة، في المادة 73 من الفصل الحادي عشر، أن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بأنها ''أقاليم لم تنل شعوبها قسطا كاملا من الحكم الذاتي —المبدأ القاضي بأن مصالح أهل هذه الأقاليم في المقام الأول''.وأعلنت الجمعية العامة، بموجب قرارها 91/54 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1999، الاحتفال سنويا بأسبوع التضامن مع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.في عام 1946، حددت عدة دول من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عددا من الأقاليم الخاضعة لإدارتها والتي ينطبق عليها التعريف الوارد في الميثاق من حيث أنها أقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي، كما قامت تلك الدول بإضافة تلك الأقاليم إلى قائمة للأمم المتحدة. وتسمى الدول التي تدير الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بـ"الدول القائمة بالإدارة". وكنتيجة لعملية إنهاء الاستعمار على مدى السنين، فقد حذفت معظم الأقاليم من تلك القائمة.ابحث عن هذه المناطق وسلطاتها الإدارية في الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".

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