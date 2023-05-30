https://sputnikarabic.ae/20230530/نتنياهو-يتحدث-مع-أردوغان-ويتفقان-على-مواصلة-تعزيز-العلاقات-بين-بلديهما-1077568180.html
نتنياهو يتحدث مع أردوغان ويتفقان على مواصلة تعزيز العلاقات بين بلديهما
نتنياهو يتحدث مع أردوغان ويتفقان على مواصلة تعزيز العلاقات بين بلديهما
هنأ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه بالانتخابات الرئاسية لولاية جديدة لخمس سنوات. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T07:10+0000
2023-05-30T07:10+0000
2023-05-30T07:10+0000
أخبار تركيا اليوم
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
رجب طيب أردوغان
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن نتنياهو تحدث مع الرئيس التركيّ، رجب طيب إردوغان، هاتفيا، وهنأه بفوزه في الانتخابات، مشيرة أن الاثنان اتفق على "مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين".من جانبه، هنأ الرئيس الإسرائيلي، نظيره التركي. وشدد الجانبان في المكالمة الهاتفية بينهما على أهمية مواصلة العمل سوية للحفاظ على الاستقرار، دفع السلام الاقليمي وتعميق التعاون المثمر بين البلدين، كما عبرا عن أملهما بالاجتماع سوية قريبا.وفاز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 52.14%، فيما حصل منافسه كمال كيليجدار أوغلو على 47.86%، بحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية.وأجريت الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا يوم 14 مايو/ أيار الجاري، وسط منافسة شديدة على منصب الرئيس، بين أردوغان، وكليجدار أوغلو، بعد انسحاب المرشح السابق زعيم حزب "الوطن" محرم إنجه، قبل انطلاق الجولة الأولى، وحصول المرشح عن تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان على نسبة ضئيلة من الأصوات في الجولة الأولى، ثم إعلانه دعم أردوغان.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
نتنياهو يتحدث مع أردوغان ويتفقان على مواصلة تعزيز العلاقات بين بلديهما
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هنأ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه بالانتخابات الرئاسية لولاية جديدة لخمس سنوات.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية
، بأن نتنياهو تحدث مع الرئيس التركيّ، رجب طيب إردوغان، هاتفيا، وهنأه بفوزه في الانتخابات، مشيرة أن الاثنان اتفق على "مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين".
من جانبه، هنأ الرئيس الإسرائيلي، نظيره التركي. وشدد الجانبان في المكالمة الهاتفية بينهما على أهمية مواصلة العمل سوية للحفاظ على الاستقرار، دفع السلام الاقليمي وتعميق التعاون المثمر بين البلدين، كما عبرا عن أملهما بالاجتماع سوية قريبا.
وفاز الرئيس التركي
، رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 52.14%، فيما حصل منافسه كمال كيليجدار أوغلو على 47.86%، بحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية.
وأجريت الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا يوم 14 مايو/ أيار الجاري، وسط منافسة شديدة على منصب الرئيس، بين أردوغان، وكليجدار أوغلو، بعد انسحاب المرشح السابق زعيم حزب "الوطن" محرم إنجه، قبل انطلاق الجولة الأولى، وحصول المرشح عن تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان على نسبة ضئيلة من الأصوات في الجولة الأولى، ثم إعلانه دعم أردوغان
.