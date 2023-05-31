https://sputnikarabic.ae/20230531/الخارجية-الروسية-تعلق-على-رغبة-فنزويلا-في-الانضمام-إلى-بريكس-1077602558.html

الخارجية الروسية تعلق على رغبة فنزويلا في الانضمام إلى "بريكس"

الخارجية الروسية تعلق على رغبة فنزويلا في الانضمام إلى "بريكس"

صرح مدير إدارة قسم أمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر شيتينين، بأن روسيا تقدر بشكل كبير تصريح الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، حول رغبة البلاد... 31.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-31T07:58+0000

2023-05-31T07:58+0000

2023-05-31T07:58+0000

أخبار فنزويلا

مجموعة بريكس

اقتصاد

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101509/23/1015092396_0:185:2983:1863_1920x0_80_0_0_acd2ed8173a72f027778efc9e83494de.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال شيتينين، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" تعليقاً على تصريحات مادورو: "بيان مادورو يعكس السلطة المتنامية التي تكتسبها بريكس في البيئة الدولية الحديثة بنظرتها لما يحدث وتقييماتها ونموذجها للتعاون بناء على المساواة، دون عقوبات وضغوط".وأضاف "عندما يتم اعتماد الاتفاقات ذات الصلة، سيتم أيضاً مناقشة المرشحين المحددين الذين سيعلنون أو أعربوا عن رغبتهم في الانضمام إلى مجموعة بريكس. كما نعرف، أكد رئيس فنزويلا أنه مدرج أيضاً في قائمة المرشحين، نحن نقدر ذلك بشدة".وأوضح أن دول بريكس تناقش معايير وطرائق توسيع هذه المنظمة.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن رغبة بلاده في الانضمام إلى مجموعة بريكس، حيث تشكل هذه المنظمة نظاماً عالمياً جديداً.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أفاد تعليقاً على نية فنزويلا الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، بأن العديد من الدول خلال العام الماضي أعربت عن رغبتها في أن تكون جزءاً من المنظمة، وهذا الموضوع تتم مناقشته بين أعضائها.ومن جانبه، بين الرئيس البرازيلي في هذا الصدد، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، أنه ينظر إلى هذه الفرصة بشكل إيجابي.يذكر أن مجموعة "بريكس" منظمة دولية تضم روسيا، والبرازيل، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وتشكل اقتصاداتها 23 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، و18 في المئة من حجم التجارة الدولية.ويسعى عدد من الدول إلى الانضمام لهذه الكتلة الاقتصادية الضخمة، كالجزائر والأرجنتين وإيران وإندونيسيا وتونس.

https://sputnikarabic.ae/20230526/موسكو-دول-بريكس-تسارع-في-عملية-الانتقال-إلى-التسويات-بالعملات-الوطنية-1077452417.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فنزويلا, مجموعة بريكس, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار