https://sputnikarabic.ae/20230531/الدوما-الروسي-يصادق-على-الاتفاقية-بين-روسيا-والصين-بشأن-إمدادات-الغاز-عبر-خط-الشرق-الأقصى-1077611321.html
الدوما الروسي يصادق على الاتفاقية بين روسيا والصين بشأن إمدادات الغاز عبر خط الشرق الأقصى
الدوما الروسي يصادق على الاتفاقية بين روسيا والصين بشأن إمدادات الغاز عبر خط الشرق الأقصى
صادق مجلس الدوما على الاتفاقية بين روسيا والصين للتعاون في مجال إمدادات الغاز الطبيعي عبر طريق الشرق الأقصى. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T12:31+0000
2023-05-31T12:31+0000
2023-05-31T12:31+0000
اقتصاد
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تنص هذه الاتفاقية الحكومية الدولية، الموقعة في 31 يناير/كانون الثاني 2023، على إنشاء قسم عبر الحدود من خط أنابيب الغاز. يبدأ من محطة قياس الغاز(غيس) في روسيا بالقرب من دالناريتشنكا ، ويمر عبر نهر أسوري وينتهي في محطة هولين في الصين. يتم تنفيذ تصميم وبناء وتشغيل الموقع في روسيا بواسطة شركة "غازبروم" والشركة الوطنية الصينية للنفط والغاز في الصين.في أوائل فبراير/شباط 2022، وقعت شركة "غازبروم" عقدًا طويل الأجل مع شركة الصين الوطنية للنفط والغاز لتصدير 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا عبر طريق الشرق الأقصى. وسيرتفع الحجم الإجمالي لتسليمات الشركة بعد تنفيذ المشروع حسب الخطة إلى 48 مليار متر مكعب.
https://sputnikarabic.ae/20230306/مستوى-قياسي-الطاقة-الإنتاجية-للتكرير-في-غازبروم-نفط-تبلغ-41-مليون-طن-1074381135.html
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سبوتنيك عربي
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اقتصاد
الدوما الروسي يصادق على الاتفاقية بين روسيا والصين بشأن إمدادات الغاز عبر خط الشرق الأقصى
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صادق مجلس الدوما على الاتفاقية بين روسيا والصين للتعاون في مجال إمدادات الغاز الطبيعي عبر طريق الشرق الأقصى.
تنص هذه الاتفاقية الحكومية الدولية، الموقعة في 31 يناير/كانون الثاني 2023، على إنشاء قسم عبر الحدود من خط أنابيب الغاز. يبدأ من محطة قياس الغاز(غيس) في روسيا بالقرب من دالناريتشنكا ، ويمر عبر نهر أسوري وينتهي في محطة هولين في الصين. يتم تنفيذ تصميم وبناء وتشغيل الموقع في روسيا بواسطة شركة "غازبروم" والشركة الوطنية الصينية للنفط والغاز في الصين.
في أوائل فبراير/شباط 2022، وقعت شركة "غازبروم" عقدًا طويل الأجل مع شركة الصين الوطنية للنفط والغاز لتصدير 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا عبر طريق الشرق الأقصى. وسيرتفع الحجم الإجمالي لتسليمات الشركة بعد تنفيذ المشروع حسب الخطة إلى 48 مليار متر مكعب.