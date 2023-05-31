عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230531/الموضة-في-العاصمة-عرض-أزياء-بالمغرب-1077603699.html
"الموضة في العاصمة"... عرض أزياء بالمغرب
"الموضة في العاصمة"... عرض أزياء بالمغرب
أقيم حفل افتتاح حدث الموضة المرتقب "لا مود أون كابيتال" (الموضة في العاصمة :La Mode en Capitale) مساء الجمعة الماضي في مدينة الرباط النابضة بالحياة والغنية... 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T09:05+0000
2023-05-31T09:05+0000
وسائط متعددة
صور
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1f/1077603859_0:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_dfb0ccba6122973f3b4351addcd8c918.jpg
قدم الحدث، الذي يهدف إلى الاحتفال بالتراث الثقافي المغربي، جوًا ساحرًا من الأناقة والصقل والتقاليد القديمة والموضة المعاصرة.الحدث من اقتراح مصممة الأزياء المغربية الشهيرة فضيلة الجادي، ليكون بمثابة "ختام كبير" لبرنامج "الرباط، عاصمة الثقافة الأفريقية". تم إطلاقه من قبل مؤسسة فضيلة القاضي بالشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال المغربية. وقالت الفاضلي لمجلة "موروكو وورلد نيوز":شهد حفل الافتتاح، الذي أقيم في معرض المساحة التعبيرية "سي.دي.جي"، المهارات التي لا نظير لها لفناني "طرز الرباطي" (تطريز الرباط)، بالإضافة إلى معارض المصورين المشهورين الذين التقطوا رحلة الجادي الفنية في صور لالتقاط الأنفاس.وكان من بين المصورين كريستيان مأمون الذي أعرب عن فخره بالعمل مع الجادي، واصفا إياها بأنها "واحدة من أكبر مصممي الأزياء في المغرب". قال مأمون لمجلة "موروكو وورلد نيوز":بالإضافة إلى ذلك، وُصفت بأنها "الوصي على فن الأجداد هذا، ودفعه إلى الحداثة دون تغيير أصالتها". كما عرض الحدث وأشاد بعمل الحرفيين والمطرزين المغاربة الطموحين من مدرسة التطريز في سلا. وكان الهدف من هذه الخطوة الاحتفاء بالتراث الثقافي والحرفية المغربية والحفاظ عليهما، وخاصة طرز الرباطي.أقيمت الأنشطة المتبقية من الحدث في حدائق شالة، التي وصفها الجادي بأنها "واحدة من أبرز المواقع التاريخية في المغرب"، من بين أماكن أخرى في جميع أنحاء المدينة. وشهد اليوم الثاني من الحدث الظهور الأول لثلاثة مصممين موهوبين هم أمل البهدي وبشرى صالح ورجاء الرايس.أضاف المنظمون أن الجادي تضفي في تصميماتها على جذورها الصحراوية "أناقة طبيعية وحداثة خفية، مما يمنح إبداعاتها سحرًا معاصرًا وخالدًا".
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1f/1077603859_171:0:1875:1278_1920x0_80_0_0_63bc12446e7ba410647d4572306cd3c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
фото, صور, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم

"الموضة في العاصمة"... عرض أزياء بالمغرب

09:05 GMT 31.05.2023
تابعنا عبرTelegram
أقيم حفل افتتاح حدث الموضة المرتقب "لا مود أون كابيتال" (الموضة في العاصمة :La Mode en Capitale) مساء الجمعة الماضي في مدينة الرباط النابضة بالحياة والغنية ثقافيا.
قدم الحدث، الذي يهدف إلى الاحتفال بالتراث الثقافي المغربي، جوًا ساحرًا من الأناقة والصقل والتقاليد القديمة والموضة المعاصرة.
الحدث من اقتراح مصممة الأزياء المغربية الشهيرة فضيلة الجادي، ليكون بمثابة "ختام كبير" لبرنامج "الرباط، عاصمة الثقافة الأفريقية". تم إطلاقه من قبل مؤسسة فضيلة القاضي بالشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال المغربية.
وقالت الفاضلي لمجلة "موروكو وورلد نيوز":
"لطالما حلمت بتنظيم عرض كهذا"، قائلة إن "الحدث يمثل فرصة للجمهور لاكتشاف تصاميمها الرائعة ومشاركة جوها المليء بالإبداع والإلهام".
شهد حفل الافتتاح، الذي أقيم في معرض المساحة التعبيرية "سي.دي.جي"، المهارات التي لا نظير لها لفناني "طرز الرباطي" (تطريز الرباط)، بالإضافة إلى معارض المصورين المشهورين الذين التقطوا رحلة الجادي الفنية في صور لالتقاط الأنفاس.
وكان من بين المصورين كريستيان مأمون الذي أعرب عن فخره بالعمل مع الجادي، واصفا إياها بأنها "واحدة من أكبر مصممي الأزياء في المغرب".
قال مأمون لمجلة "موروكو وورلد نيوز":

"كان من دواعي سروري العمل مع فضيلة في جلسة التصوير هذه... لقد كانت تجربة رائعة". وفي حديثه عن تجربته في العمل مع المصممة المغربية، قال مأمون إن "أكثر ما أثار إعجابه هو إحساس الجادي بالتفاصيل واللون، وهو ما ينعكس في تصاميمها الفاتنة. سلط منظمو الحدث الضوء على قدرة الجادي على المزج السلس بين "الصقل الرائع للتطريز المغربي مع سيولة القصات المعاصرة وأثمن الأقمشة".

بالإضافة إلى ذلك، وُصفت بأنها "الوصي على فن الأجداد هذا، ودفعه إلى الحداثة دون تغيير أصالتها".
كما عرض الحدث وأشاد بعمل الحرفيين والمطرزين المغاربة الطموحين من مدرسة التطريز في سلا. وكان الهدف من هذه الخطوة الاحتفاء بالتراث الثقافي والحرفية المغربية والحفاظ عليهما، وخاصة طرز الرباطي.
أقيمت الأنشطة المتبقية من الحدث في حدائق شالة، التي وصفها الجادي بأنها "واحدة من أبرز المواقع التاريخية في المغرب"، من بين أماكن أخرى في جميع أنحاء المدينة. وشهد اليوم الثاني من الحدث الظهور الأول لثلاثة مصممين موهوبين هم أمل البهدي وبشرى صالح ورجاء الرايس.
أضاف المنظمون أن الجادي تضفي في تصميماتها على جذورها الصحراوية "أناقة طبيعية وحداثة خفية، مما يمنح إبداعاتها سحرًا معاصرًا وخالدًا".
© AFP 2023 / Fadel Senna

عارضة أزياء تقدم زيا من تصميم المصممة المغربية فضيلة الجادي خلال عرض أزياء في الرباط، المغرب 30 مايو 2023

عارضة أزياء تقدم زيا من تصميم المصممة المغربية فضيلة الجادي خلال عرض أزياء في الرباط، المغرب 30 مايو 2023 - سبوتنيك عربي
1/7
© AFP 2023 / Fadel Senna

عارضة أزياء تقدم زيا من تصميم المصممة المغربية فضيلة الجادي خلال عرض أزياء في الرباط، المغرب 30 مايو 2023

© AFP 2023 / Fadel Senna

عارضات أزياء يقدمن زيا من تصميم المصممة المغربية فضيلة الجادي خلال عرض أزياء في الرباط، المغرب 30 مايو 2023

عارضات أزياء يقدمن زيا من تصميم المصممة المغربية فضيلة الجادي خلال عرض أزياء في الرباط، المغرب 30 مايو 2023 - سبوتنيك عربي
2/7
© AFP 2023 / Fadel Senna

عارضات أزياء يقدمن زيا من تصميم المصممة المغربية فضيلة الجادي خلال عرض أزياء في الرباط، المغرب 30 مايو 2023

© AFP 2023 / Fadel Senna

عارضة أزياء تقدم زيا من تصميم المصممة المغربية فضيلة الجادي خلال عرض أزياء في الرباط، المغرب 30 مايو 2023

عارضة أزياء تقدم زيا من تصميم المصممة المغربية فضيلة الجادي خلال عرض أزياء في الرباط، المغرب 30 مايو 2023 - سبوتنيك عربي
3/7
© AFP 2023 / Fadel Senna

عارضة أزياء تقدم زيا من تصميم المصممة المغربية فضيلة الجادي خلال عرض أزياء في الرباط، المغرب 30 مايو 2023

© AFP 2023 / Fadel Senna

عارضة أزياء تقدم زيا من تصميم المصممة المغربية فضيلة الجادي خلال عرض أزياء في الرباط، المغرب 30 مايو 2023

عارضة أزياء تقدم زيا من تصميم المصممة المغربية فضيلة الجادي خلال عرض أزياء في الرباط، المغرب 30 مايو 2023 - سبوتنيك عربي
4/7
© AFP 2023 / Fadel Senna

عارضة أزياء تقدم زيا من تصميم المصممة المغربية فضيلة الجادي خلال عرض أزياء في الرباط، المغرب 30 مايو 2023

© AFP 2023 / Fadel Senna

عارض أزياء يقدم زيا من تصميم المصممة المغربية فضيلة الجادي خلال عرض أزياء في الرباط، المغرب 30 مايو 2023

عارض أزياء يقدم زيا من تصميم المصممة المغربية فضيلة الجادي خلال عرض أزياء في الرباط، المغرب 30 مايو 2023 - سبوتنيك عربي
5/7
© AFP 2023 / Fadel Senna

عارض أزياء يقدم زيا من تصميم المصممة المغربية فضيلة الجادي خلال عرض أزياء في الرباط، المغرب 30 مايو 2023

© AFP 2023 / Fadel Senna

عارضة أزياء تقدم زيا من تصميم المصممة المغربية فضيلة الجادي خلال عرض أزياء في الرباط، المغرب 30 مايو 2023

عارضة أزياء تقدم زيا من تصميم المصممة المغربية فضيلة الجادي خلال عرض أزياء في الرباط، المغرب 30 مايو 2023 - سبوتنيك عربي
6/7
© AFP 2023 / Fadel Senna

عارضة أزياء تقدم زيا من تصميم المصممة المغربية فضيلة الجادي خلال عرض أزياء في الرباط، المغرب 30 مايو 2023

© AFP 2023 / Fadel Senna

عارضة أزياء تقدم زيا من تصميم المصممة المغربية فضيلة الجادي خلال عرض أزياء في الرباط، المغرب 30 مايو 2023

عارضة أزياء تقدم زيا من تصميم المصممة المغربية فضيلة الجادي خلال عرض أزياء في الرباط، المغرب 30 مايو 2023 - سبوتنيك عربي
7/7
© AFP 2023 / Fadel Senna

عارضة أزياء تقدم زيا من تصميم المصممة المغربية فضيلة الجادي خلال عرض أزياء في الرباط، المغرب 30 مايو 2023

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع06:43 GMTВид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала