https://sputnikarabic.ae/20230531/بكين-حادثة-اعتراض-المقاتلة-الصينية-لطائرة-أمريكية-قانونية-1077612844.html
بكين: حادث اعتراض المقاتلة الصينية لطائرة أمريكية "قانوني"
بكين: حادث اعتراض المقاتلة الصينية لطائرة أمريكية "قانوني"
قال تشانغ ناندونغ، المتحدث باسم المنطقة الجنوبية للقيادة القتالية لجيش التحرير الشعبي الصيني، في بيان، إن تحركات الجيش الصيني ضد طائرة التجسس الأمريكية في بحر... 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T12:57+0000
2023-05-31T12:57+0000
2023-05-31T12:59+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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ووفقا لما ذكره تشانغ ناندونغ، في 26 مايو/ أيار، اقتحمت طائرة استطلاع أمريكية من طراز "إر سي-135" عمدًا منطقة التدريبات العسكرية الصينية في بحر الصين الجنوبي للقيام بأنشطة استطلاعية.وأكد أن "قوات المنطقة الجنوبية للقيادة القتالية لجيش التحرير الشعبي الصيني تحافظ باستمرار على مستوى عال من الاستعداد القتالي وتدافع بحزم عن السيادة والأمن الوطنيين، وكذلك السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي".واعترضت المقاتلة الصينية "جي-16"، طائرة الاستطلاع الاستراتيجية الأمريكية "إر سي-135" فوق بحر الصين الجنوبي.وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنه بسبب تصرفات الطيار الصيني، فإن الطائرة الأمريكية "اضطرت إلى عبور مطب هوائي".
https://sputnikarabic.ae/20230505/الفلبين-تؤكد-للصين-أن-القواعد-الأمريكية-على-أراضيها-لن-تستخدم-لمهاجمتها-1076683109.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
بكين: حادث اعتراض المقاتلة الصينية لطائرة أمريكية "قانوني"
12:57 GMT 31.05.2023 (تم التحديث: 12:59 GMT 31.05.2023) تابعنا عبر
قال تشانغ ناندونغ، المتحدث باسم المنطقة الجنوبية للقيادة القتالية لجيش التحرير الشعبي الصيني، في بيان، إن تحركات الجيش الصيني ضد طائرة التجسس الأمريكية في بحر الصين الجنوبي قانونية ومهنية.
ووفقا لما ذكره تشانغ ناندونغ، في 26 مايو/ أيار، اقتحمت طائرة استطلاع أمريكية من طراز "إر سي-135" عمدًا منطقة التدريبات العسكرية الصينية في بحر الصين الجنوبي للقيام بأنشطة استطلاعية.
وأشار تشانغ ناندونغ إلى أن الإجراءات التي اتخذها الجيش الصيني "قانونية ومهنية".
وأكد أن "قوات المنطقة الجنوبية للقيادة القتالية لجيش التحرير الشعبي الصيني تحافظ باستمرار على مستوى عال من الاستعداد القتالي وتدافع بحزم عن السيادة والأمن الوطنيين، وكذلك السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي".
واعترضت المقاتلة الصينية "جي-16"، طائرة الاستطلاع الاستراتيجية الأمريكية "إر سي-135" فوق بحر الصين الجنوبي.
واتهم الجانب الأمريكي الصين بتنفيذ "مناورة عدوانية".
وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية
أنه بسبب تصرفات الطيار الصيني، فإن الطائرة الأمريكية "اضطرت إلى عبور مطب هوائي".