https://sputnikarabic.ae/20230531/بكين-حادثة-اعتراض-المقاتلة-الصينية-لطائرة-أمريكية-قانونية-1077612844.html

بكين: حادث اعتراض المقاتلة الصينية لطائرة أمريكية "قانوني"

بكين: حادث اعتراض المقاتلة الصينية لطائرة أمريكية "قانوني"

قال تشانغ ناندونغ، المتحدث باسم المنطقة الجنوبية للقيادة القتالية لجيش التحرير الشعبي الصيني، في بيان، إن تحركات الجيش الصيني ضد طائرة التجسس الأمريكية في بحر... 31.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-31T12:57+0000

2023-05-31T12:57+0000

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الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

رصد عسكري

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ووفقا لما ذكره تشانغ ناندونغ، في 26 مايو/ أيار، اقتحمت طائرة استطلاع أمريكية من طراز "إر سي-135" عمدًا منطقة التدريبات العسكرية الصينية في بحر الصين الجنوبي للقيام بأنشطة استطلاعية.وأكد أن "قوات المنطقة الجنوبية للقيادة القتالية لجيش التحرير الشعبي الصيني تحافظ باستمرار على مستوى عال من الاستعداد القتالي وتدافع بحزم عن السيادة والأمن الوطنيين، وكذلك السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي".واعترضت المقاتلة الصينية "جي-16"، طائرة الاستطلاع الاستراتيجية الأمريكية "إر سي-135" فوق بحر الصين الجنوبي.وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنه بسبب تصرفات الطيار الصيني، فإن الطائرة الأمريكية "اضطرت إلى عبور مطب هوائي".

https://sputnikarabic.ae/20230505/الفلبين-تؤكد-للصين-أن-القواعد-الأمريكية-على-أراضيها-لن-تستخدم-لمهاجمتها-1076683109.html

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