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https://sputnikarabic.ae/20230531/بوتين-روسيا-وإريتريا-توقعان-عددا-من-الاتفاقيات-الدولية-1077617978.html
بوتين: روسيا وإريتريا توقعان عددا من الاتفاقيات الدولية
بوتين: روسيا وإريتريا توقعان عددا من الاتفاقيات الدولية
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا وإريتريا بصدد التوقيع على عدد من الاتفاقيات الحكومية الدولية. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T15:09+0000
2023-05-31T15:16+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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موسكو- سبوتنيك. وأوضح بوتين، خلال لقاء مع الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي: "لدينا عدد من الاتفاقيات الحكومية على جدول أعمالنا. آمل أن يكون زملاؤنا قد عملوا بجد وسنكون قادرين على القيام بذلك".وقال بوتين لأفورقي: "كما تعلمون، نعقد هذا العام القمة الثانية بين روسيا وأفريقيا؛ السيد الرئيس المحترم، أنتم مدعوون أيضا إلى هذه الفعالية، أتمنى أن تتاح لكم هذه الفرصة".وستُعقد القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، يومي 26 و29 تموز/ يوليو 2023، في مدينة سان بطرسبورغ.ومن الجدير بالذكر أن القمة الروسية - الأفريقية الأولى عُقدت في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019، في مدينة سوتشي الروسية.
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين: روسيا وإريتريا توقعان عددا من الاتفاقيات الدولية

15:09 GMT 31.05.2023 (تم التحديث: 15:16 GMT 31.05.2023)
© Sputnik . Владимир Астапкович / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
© Sputnik . Владимир Астапкович
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا وإريتريا بصدد التوقيع على عدد من الاتفاقيات الحكومية الدولية.
موسكو- سبوتنيك. وأوضح بوتين، خلال لقاء مع الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي: "لدينا عدد من الاتفاقيات الحكومية على جدول أعمالنا. آمل أن يكون زملاؤنا قد عملوا بجد وسنكون قادرين على القيام بذلك".
وقال بوتين لأفورقي: "كما تعلمون، نعقد هذا العام القمة الثانية بين روسيا وأفريقيا؛ السيد الرئيس المحترم، أنتم مدعوون أيضا إلى هذه الفعالية، أتمنى أن تتاح لكم هذه الفرصة".
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09:09 GMT

نحن متعاونون في منصة الأمم المتحدة، وعلاقاتنا في المجال الإنساني تتطور بشكل جيد، إذ أن عشرات الطلاب الإريتريين تلقوا تعليمهم في روسيا، وهذه العملية مستمرة.

وستُعقد القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، يومي 26 و29 تموز/ يوليو 2023، في مدينة سان بطرسبورغ.
ومن الجدير بالذكر أن القمة الروسية - الأفريقية الأولى عُقدت في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019، في مدينة سوتشي الروسية.
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