https://sputnikarabic.ae/20230531/رائدي-الفضاء-السعوديين-يصلان-إلى-الأرض-بعد-الهبوط-الناجح-للمركبة-الفضائية-فيديو-1077606766.html
رائدا الفضاء السعوديان يصلان إلى الأرض بعد الهبوط الناجح للمركبة الفضائية... فيديو
رائدا الفضاء السعوديان يصلان إلى الأرض بعد الهبوط الناجح للمركبة الفضائية... فيديو
أعلنت الهيئة السعودية للفضاء، اليوم الأربعاء، وصول رائدي الفضاء السعوديين، ريانة برناوي وعلي القرني إلى الأرض بعد الهبوط الناجح للمركبة الفضائية "دراغون". 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T09:30+0000
2023-05-31T09:30+0000
2023-05-31T09:32+0000
السعودية
العالم
أخبار محطة الفضاء الدولية
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وذكرت الهيئة: "وصول رائدي الفضاء السعوديين إلى الأرض، بعد الهبوط الناجح للمركبة الفضائية "دراغون" التي عادت بهما بعد إتمام تجارب علمية استمرت 10 أيام على محطة الفضاء الدولية "ISS".وتابعت الهيئة الفضائية السعودية: "تباطأ هبوط المركبة الفضائية بسبب دخولها الغلاف الجوي للأرض، وجرى استخدام مظلات كبيرة لتخفيف حدة الارتطام، إضافة إلى استخدام وسائد هوائية كبيرة، وعند هبوط الكبسولة في الماء، توجهت قوارب شركة "سبيس إكس" لإخراج الرواد منها".وقالت الهيئة إن "نجاح المهمة والهبوط الآمن لطاقم الرحلة السعودي يتيح إظهار التقدم الذي تحققه المملكة ممثلة بهيئة الفضاء السعودية من خلال التزامها بالابتكار وتحقيق أهدافها في ريادة اقتصاد الفضاء، من خلال البحوث الرائدة والشراكات الاستراتيجية والتعليم المتقدم الذي يتم تحقيقه من خلال رحلات الفضاء البشرية".
السعودية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, العالم, أخبار محطة الفضاء الدولية
السعودية, العالم, أخبار محطة الفضاء الدولية
رائدا الفضاء السعوديان يصلان إلى الأرض بعد الهبوط الناجح للمركبة الفضائية... فيديو
09:30 GMT 31.05.2023 (تم التحديث: 09:32 GMT 31.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت الهيئة السعودية للفضاء، اليوم الأربعاء، وصول رائدي الفضاء السعوديين، ريانة برناوي وعلي القرني إلى الأرض بعد الهبوط الناجح للمركبة الفضائية "دراغون".
وذكرت الهيئة: "وصول رائدي الفضاء السعوديين إلى الأرض، بعد الهبوط الناجح للمركبة الفضائية "دراغون" التي عادت بهما بعد إتمام تجارب علمية استمرت 10 أيام على محطة الفضاء الدولية "ISS".
وقالت الهيئة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء "السعودية" إن "المركبة الفضائية التي يستقلها رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، هبطت بسلام في مياه المحيط الأطلسي، حيث سجلت المملكة نفسها ضمن عدد قليل من الدول التي يمارس فريق منها مهمات علوم الفضاء والرحلات البحثية في المدار حول الأرض، وذلك ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء".
وتابعت الهيئة الفضائية السعودية: "تباطأ هبوط المركبة الفضائية بسبب دخولها الغلاف الجوي للأرض، وجرى استخدام مظلات كبيرة لتخفيف حدة الارتطام، إضافة إلى استخدام وسائد هوائية كبيرة، وعند هبوط الكبسولة في الماء، توجهت قوارب شركة "سبيس إكس" لإخراج الرواد منها".
وقالت الهيئة إن "نجاح المهمة والهبوط الآمن لطاقم الرحلة السعودي يتيح إظهار التقدم الذي تحققه المملكة ممثلة بهيئة الفضاء السعودية من خلال التزامها بالابتكار وتحقيق أهدافها في ريادة اقتصاد الفضاء، من خلال البحوث الرائدة والشراكات الاستراتيجية والتعليم المتقدم الذي يتم تحقيقه من خلال رحلات الفضاء البشرية".