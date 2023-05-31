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https://sputnikarabic.ae/20230531/مشهد-مروع-لسقوط-سيارة-داخل-فناء-يلعب-فيه-أطفال-فيديو-1077609381.html
مشهد مروع لسقوط سيارة داخل فناء يلعب فيه أطفال... فيديو
مشهد مروع لسقوط سيارة داخل فناء يلعب فيه أطفال... فيديو
انتشر على مواقع التواصل في تركيا مقطع فيديو للحظة خروج سيارة عن السيطرة، واقتحامها مكانا يلعب فيه أطفال بمدينة إسطنبول. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T11:18+0000
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في الفيديو المتداول، تظهر السيارة وهي تقتحم فناء منزل يوجد فيه 5 أطفال يلعبون الكرة.وخلال ثوان معدودة سقطت السيارة في الفناء، وكانت تبعد سنتيمترات قليلة عن الأطفال.وبحسب السلطات، لم يسفر الحادث عن ضحايا، لكن السائق وطفلين أصيبوا بجروح طفيفة.
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نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مشهد مروع لسقوط سيارة داخل فناء يلعب فيه أطفال... فيديو

11:18 GMT 31.05.2023
© AFP 2023 / GIORGIO VIERAسيارة عالقة في أعقاب إعصار إيان في فلوريدا 30 سبتمبر 2022
سيارة عالقة في أعقاب إعصار إيان في فلوريدا 30 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
© AFP 2023 / GIORGIO VIERA
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انتشر على مواقع التواصل في تركيا مقطع فيديو للحظة خروج سيارة عن السيطرة، واقتحامها مكانا يلعب فيه أطفال بمدينة إسطنبول.
في الفيديو المتداول، تظهر السيارة وهي تقتحم فناء منزل يوجد فيه 5 أطفال يلعبون الكرة.
وخلال ثوان معدودة سقطت السيارة في الفناء، وكانت تبعد سنتيمترات قليلة عن الأطفال.
وبحسب السلطات، لم يسفر الحادث عن ضحايا، لكن السائق وطفلين أصيبوا بجروح طفيفة.
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