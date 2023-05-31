https://sputnikarabic.ae/20230531/مشهد-مروع-لسقوط-سيارة-داخل-فناء-يلعب-فيه-أطفال-فيديو-1077609381.html
مشهد مروع لسقوط سيارة داخل فناء يلعب فيه أطفال... فيديو
مشهد مروع لسقوط سيارة داخل فناء يلعب فيه أطفال... فيديو
انتشر على مواقع التواصل في تركيا مقطع فيديو للحظة خروج سيارة عن السيطرة، واقتحامها مكانا يلعب فيه أطفال بمدينة إسطنبول. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T11:18+0000
2023-05-31T11:18+0000
2023-05-31T11:18+0000
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في الفيديو المتداول، تظهر السيارة وهي تقتحم فناء منزل يوجد فيه 5 أطفال يلعبون الكرة.وخلال ثوان معدودة سقطت السيارة في الفناء، وكانت تبعد سنتيمترات قليلة عن الأطفال.وبحسب السلطات، لم يسفر الحادث عن ضحايا، لكن السائق وطفلين أصيبوا بجروح طفيفة.
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/01/1068463966_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_17fb508e07b2784086e9ffc6817d0485.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مشهد مروع لسقوط سيارة داخل فناء يلعب فيه أطفال... فيديو
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انتشر على مواقع التواصل في تركيا مقطع فيديو للحظة خروج سيارة عن السيطرة، واقتحامها مكانا يلعب فيه أطفال بمدينة إسطنبول.
في الفيديو المتداول، تظهر السيارة وهي تقتحم فناء منزل يوجد فيه 5 أطفال يلعبون الكرة.
وخلال ثوان معدودة سقطت السيارة في الفناء، وكانت تبعد سنتيمترات قليلة عن الأطفال.
وبحسب السلطات، لم يسفر الحادث عن ضحايا، لكن السائق وطفلين أصيبوا بجروح طفيفة.