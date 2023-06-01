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https://sputnikarabic.ae/20230601/بوتين-لا-يوجد-شك-بأن-روسيا-ستنتصر-في-العملية-الخاصة-1077644726.html
بوتين: لا يوجد شك بأن روسيا ستنتصر في العملية الخاصة
بوتين: لا يوجد شك بأن روسيا ستنتصر في العملية الخاصة
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يشك في أن روسيا ستنتصر لأنها تدافع عن أراضيها وقيمها. 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T12:13+0000
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روسيا
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وقال أحد المشاركين خلال اتصال بالفيديو بين الرئيس وبين الأسر التي لديها العديد من الأطفال: "أنا متأكد من أن النصر سيكون دائما لنا، وسوف ننتصر. وستكون بلادنا في نهاية المطاف الضامن للسلام والأمن".ورد عليه بوتين: "حقا، سيكون الأمر كذلك، كما قلتم. لا شك في هذا، لأننا ندافع عن أرضنا وشعبنا وقيمنا. لا يوجد أي شك هنا، ولا يوجد حتى أي شيء يمكن قوله".
https://sputnikarabic.ae/20230601/بيسكوف-بوتين-يتلقى-باستمرار-تقارير-حول-الوضع-في-مدينة-شيبيكينو-الروسية-1077636840.html
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روسيا

بوتين: لا يوجد شك بأن روسيا ستنتصر في العملية الخاصة

12:13 GMT 01.06.2023
© Sputnik . Владимир Астапкович / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
© Sputnik . Владимир Астапкович
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يشك في أن روسيا ستنتصر لأنها تدافع عن أراضيها وقيمها.
وقال أحد المشاركين خلال اتصال بالفيديو بين الرئيس وبين الأسر التي لديها العديد من الأطفال: "أنا متأكد من أن النصر سيكون دائما لنا، وسوف ننتصر. وستكون بلادنا في نهاية المطاف الضامن للسلام والأمن".
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
بيسكوف: بوتين يتلقى باستمرار تقارير حول الوضع في مدينة شيبيكينو الروسية
09:43 GMT
ورد عليه بوتين: "حقا، سيكون الأمر كذلك، كما قلتم. لا شك في هذا، لأننا ندافع عن أرضنا وشعبنا وقيمنا. لا يوجد أي شك هنا، ولا يوجد حتى أي شيء يمكن قوله".
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