https://sputnikarabic.ae/20230601/بوتين-لا-يوجد-شك-بأن-روسيا-ستنتصر-في-العملية-الخاصة-1077644726.html
بوتين: لا يوجد شك بأن روسيا ستنتصر في العملية الخاصة
بوتين: لا يوجد شك بأن روسيا ستنتصر في العملية الخاصة
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يشك في أن روسيا ستنتصر لأنها تدافع عن أراضيها وقيمها. 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T12:13+0000
2023-06-01T12:13+0000
2023-06-01T12:13+0000
روسيا
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وقال أحد المشاركين خلال اتصال بالفيديو بين الرئيس وبين الأسر التي لديها العديد من الأطفال: "أنا متأكد من أن النصر سيكون دائما لنا، وسوف ننتصر. وستكون بلادنا في نهاية المطاف الضامن للسلام والأمن".ورد عليه بوتين: "حقا، سيكون الأمر كذلك، كما قلتم. لا شك في هذا، لأننا ندافع عن أرضنا وشعبنا وقيمنا. لا يوجد أي شك هنا، ولا يوجد حتى أي شيء يمكن قوله".
https://sputnikarabic.ae/20230601/بيسكوف-بوتين-يتلقى-باستمرار-تقارير-حول-الوضع-في-مدينة-شيبيكينو-الروسية-1077636840.html
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روسيا
بوتين: لا يوجد شك بأن روسيا ستنتصر في العملية الخاصة
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يشك في أن روسيا ستنتصر لأنها تدافع عن أراضيها وقيمها.
وقال أحد المشاركين خلال اتصال بالفيديو بين الرئيس وبين الأسر التي لديها العديد من الأطفال: "أنا متأكد من أن النصر سيكون دائما لنا، وسوف ننتصر. وستكون بلادنا في نهاية المطاف الضامن للسلام والأمن".
ورد عليه بوتين: "حقا، سيكون الأمر كذلك، كما قلتم. لا شك في هذا، لأننا ندافع عن أرضنا وشعبنا وقيمنا. لا يوجد أي شك هنا، ولا يوجد حتى أي شيء يمكن قوله".