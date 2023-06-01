https://sputnikarabic.ae/20230601/روسيا-تتوقع-أن-يسهم-بيان-وزراء-بريكس-في-توسعة-المجموعة-1077661810.html

روسيا تتوقع أن يسهم بيان وزراء "بريكس" في توسعة المجموعة

روسيا تتوقع أن يسهم بيان وزراء "بريكس" في توسعة المجموعة

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الخميس، أن روسيا تتوقع أن يُسهم البيان المشترك لوزراء خارجية دول البريكس حول توسعة المجموعة بعد اجتماعهم في العاصمة... 01.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-01T22:39+0000

2023-06-01T22:39+0000

2023-06-01T22:39+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

مجموعة بريكس

العالم

سيرغي لافروف

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وفي وقت سابق من اليوم، استضافت جنوب أفريقيا، التي تترأس مجموعة البريكس للاقتصادات الناشئة في عام 2023، اجتماعًا لوزراء خارجية الدول الخمس في كيب تاون. وناقش وزراء الخارجية القضايا الراهنة على الأجندة الدولية والتعاون على المنصات المتعددة الأطراف الرائدة، وتبادلوا آراءهم حول آفاق توسع المجموعة.وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك بعد اجتماع وزراء خارجية البريكس: "من المهم جدًا هنا في كيب تاون مقارنة نهجنا في جميع هذه القضايا وأيضًا في جدول الأعمال الداخلي للبريكس، قبل كل شيء فيما يتعلق بنهج توسع اتحادنا. نتوقع أن يكون البيان المشترك المعد حول نتائج الاجتماع، الذي تم الاتفاق عليه من قبل المبعوثين، مساهمة جيدة في إعداد إعلان قادة الخمس في جوهانسبرج في أغسطس".ويجمع البريكس بين أكبر اقتصادات النمو في العالم - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وتعتزم عدد من الدول الأخرى الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران وإندونيسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.وستستضيف جنوب أفريقيا، التي تولت رئاسة البريكس الدورية في يناير/كانون الثاني، قمة البريكس الـ 15 في أغسطس/آب.

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