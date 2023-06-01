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https://sputnikarabic.ae/20230601/ستولتنبرغ-حول-الهجمات-على-الأراضي-الروسية-أوكرانيا-لها-الحق-في-الدفاع-عن-نفسها-1077628926.html
ستولتنبرغ حول الهجمات على الأراضي الروسية: أوكرانيا لها الحق في الدفاع عن نفسها
ستولتنبرغ حول الهجمات على الأراضي الروسية: أوكرانيا لها الحق في الدفاع عن نفسها
قال الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، متحدثا عن هجمات كييف على الأراضي الروسية، إن أوكرانيا تمارس حقها في الدفاع عن النفس. 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T07:33+0000
2023-06-01T07:33+0000
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وأجاب للصحفيين، ردا على سؤال حول هجمات أوكرانية محتملة على أراضي روسيا، لا سيما في موسكو: "موقفنا من هذه القضية لم يتغير أوكرانيا لها الحق في الدفاع عن النفس"وقال: "هذا لا يجعل أعضاء الناتو وحلف شمال الأطلسي جزءًا من الصراع. لقد كان قرارنا دعم أوكرانيا دون التحول إلى جانب من الصراع. لدى الناتو مهمتان مهمتان في هذا الشأن، دعم أوكرانيا ومنع تصعيد الصراع وتوسع الصراع خارج حدود أوكرانيا".وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الكرملين أشار إلى أن الغرب لم يدين هجوم الطائرات المسيرة الأوكرانية على موسكو.ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، شنت أوكرانيا، يوم الثلاثاء، هجمات إرهابية على موسكو شاركت فيها ثماني مسيرات، تم إسقاط خمسة منها من نظام صاروخي مضاد للطائرات في موسكو، وتم سحق ثلاث منها بأنظمة الحرب الإلكترونية وانحرفت عن أهدافها المقصودة. وقال بيسكوف إن هذا هو رد نظام كييف على الضربات الروسية الفعالة يوم الأحد على أحد مراكز صنع القرار.
https://sputnikarabic.ae/20230601/وزراء-خارجية-الناتو-يناقشون-أوكرانيا-والقمة-القادمة-خلال-لقائهم-في-أوسلو-1077625563.html
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الناتو, العالم, روسيا
الناتو, العالم, روسيا

ستولتنبرغ حول الهجمات على الأراضي الروسية: أوكرانيا لها الحق في الدفاع عن نفسها

07:33 GMT 01.06.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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قال الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، متحدثا عن هجمات كييف على الأراضي الروسية، إن أوكرانيا تمارس حقها في الدفاع عن النفس.
وأجاب للصحفيين، ردا على سؤال حول هجمات أوكرانية محتملة على أراضي روسيا، لا سيما في موسكو: "موقفنا من هذه القضية لم يتغير أوكرانيا لها الحق في الدفاع عن النفس"

وأضاف ستولتنبرغ، الذي يشارك في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الحلف الأطلسي، أن "الناتو سيواصل دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا".

وقال: "هذا لا يجعل أعضاء الناتو وحلف شمال الأطلسي جزءًا من الصراع. لقد كان قرارنا دعم أوكرانيا دون التحول إلى جانب من الصراع. لدى الناتو مهمتان مهمتان في هذا الشأن، دعم أوكرانيا ومنع تصعيد الصراع وتوسع الصراع خارج حدود أوكرانيا".
شعار حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزراء خارجية "الناتو" يناقشون الوضع في أوكرانيا والقمة المقبلة خلال لقائهم في أوسلو
04:02 GMT
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الكرملين أشار إلى أن الغرب لم يدين هجوم الطائرات المسيرة الأوكرانية على موسكو.
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، شنت أوكرانيا، يوم الثلاثاء، هجمات إرهابية على موسكو شاركت فيها ثماني مسيرات، تم إسقاط خمسة منها من نظام صاروخي مضاد للطائرات في موسكو، وتم سحق ثلاث منها بأنظمة الحرب الإلكترونية وانحرفت عن أهدافها المقصودة. وقال بيسكوف إن هذا هو رد نظام كييف على الضربات الروسية الفعالة يوم الأحد على أحد مراكز صنع القرار.
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