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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230601/سولنتسبيك-تذيب-في-دقائق-مواقع-المسلحين-الأوكرانيين-فيديو-1077626631.html
"سولنتسبيك" تذيب في دقائق مواقع المسلحين الأوكرانيين... فيديو
"سولنتسبيك" تذيب في دقائق مواقع المسلحين الأوكرانيين... فيديو
هاجمت وحدة أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "توس-1أ" (سولنتسبيك) مواقع لواء الدفاع الإقليمي المنفصل 103 الأوكراني في منطقة نوفوسيلفسكا على محور كوبيانسك. 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T06:11+0000
2023-06-01T06:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات العمل القتالي، حيث تغادر"سولنتسبيك" إلى موقع قتالي دون أن يلاحظها أحد، ثم يتم توجيه منصة الإطلاق إلى الهدف، وبعدها ينطلق وابل من النار في غضون أكثر من دقيقة بقليل ويتجاوز خط التلامس.تلحق وحدات "توس" الضرر الناري بالعدو بنجاح كبير، فالقاذفة تضرب الأماكن التي لا تستطيع الوسائل الأخرى ضربها، مثل قبو المباني، والهياكل المحصنة، ونقاط التركيز الكبيرة لأفراد العدو.منذ بداية العملية الخاصة، تمت تجربة عدة طرق لإطلاق النار، وضربت مواقع مختلفة.تضطر أطقم المركبات العسكرية إلى العمل ليلًا تقريبًا أكثر من النهار، لأن ذلك يعد أكثر أمانًا ويخلق مفاجأة للعدو.بعد الانتهاء من المهمة القتالية، تقوم أطقم "سولنتسبيك" في أقصر وقت ممكن بتغيير المواقع القتالية وإعادة تحميل المنشآت على الفور.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"سولنتسبيك" تذيب في دقائق مواقع المسلحين الأوكرانيين... فيديو

06:11 GMT 01.06.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسبيك" توس-1أ في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة سولنتسبيك توس-1أ في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
© Sputnik
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هاجمت وحدة أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "توس-1أ" (سولنتسبيك) مواقع لواء الدفاع الإقليمي المنفصل 103 الأوكراني في منطقة نوفوسيلفسكا على محور كوبيانسك.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات العمل القتالي، حيث تغادر"سولنتسبيك" إلى موقع قتالي دون أن يلاحظها أحد، ثم يتم توجيه منصة الإطلاق إلى الهدف، وبعدها ينطلق وابل من النار في غضون أكثر من دقيقة بقليل ويتجاوز خط التلامس.
تلحق وحدات "توس" الضرر الناري بالعدو بنجاح كبير، فالقاذفة تضرب الأماكن التي لا تستطيع الوسائل الأخرى ضربها، مثل قبو المباني، والهياكل المحصنة، ونقاط التركيز الكبيرة لأفراد العدو.
منذ بداية العملية الخاصة، تمت تجربة عدة طرق لإطلاق النار، وضربت مواقع مختلفة.
تضطر أطقم المركبات العسكرية إلى العمل ليلًا تقريبًا أكثر من النهار، لأن ذلك يعد أكثر أمانًا ويخلق مفاجأة للعدو.
بعد الانتهاء من المهمة القتالية، تقوم أطقم "سولنتسبيك" في أقصر وقت ممكن بتغيير المواقع القتالية وإعادة تحميل المنشآت على الفور.
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