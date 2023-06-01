https://sputnikarabic.ae/20230601/في-عمر-الـ83-آل-باتشينو-ينتظر-طفله-الأول-من-صديقة-ذات-أصول-كويتية-1077638135.html
في عمر الـ83... آل باتشينو ينتظر طفله الأول من صديقة ذات أصول كويتية
في عمر الـ83... آل باتشينو ينتظر طفله الأول من صديقة ذات أصول كويتية
يرتقب النجم الأمريكي، آل باتشينو، البالغ من العمر 82 عاما، طفله الأول من صديقته ذات الأصول الكويتية، نور الفلاح، وفقا لما ذكر ت شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية. 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T10:31+0000
2023-06-01T10:31+0000
2023-06-01T10:31+0000
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وقال متحدث باسم النجم الأمريكي للصحفيين إن عارضة الأزياء، نور الفلاح (29 عامًا)، حامل في شهرها الثامن، بعدما ارتبطت عاطفيا بنجم سلسلة أفلام" العراب" الشهيرة، في أبريل/نيسان من العام الماضي.ولدت نور الفلاح في الكويت من أب كويتي وأم أمريكية، ولكنها نشأت وكبرت في الولايات المتحدة، بحسب مجلة "هاربرز بازار" الأميركية.وفي أبريل من العام الجاري، شاركت عارضة الأزياء ذات الأصول الكويتية، صورة لها مع آل باتشينو، حيث كانا في معرض غاغوسيان الفني بمدينة نيويورك.ولدى آل باتشينو ابنة تدعى جولي ماري (33 عاما) كان قد أنجبها من صديقته السابقة جان تارانت، كما سبق له أن أنجب التوأم أنطون وأوليفيا البالغين من العمر 22 عامًا من الممثلة والمغنية الأميركية بيفرلي دانجيلو.وتشغل نور حاليا منصب نائب رئيس مؤسسة "Lynda Obst Productions" في شركة "سوني"، في حين ذكرت تقارير أنها تعمل على إعداد فيلمين روائيين.
https://sputnikarabic.ae/20200203/آل-باتشينو-يتعرض-لحادث-مؤسف-صور-1044421067.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الكويت, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الكويت, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
في عمر الـ83... آل باتشينو ينتظر طفله الأول من صديقة ذات أصول كويتية
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يرتقب النجم الأمريكي، آل باتشينو، البالغ من العمر 82 عاما، طفله الأول من صديقته ذات الأصول الكويتية، نور الفلاح، وفقا لما ذكر ت شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية.
وقال متحدث باسم النجم الأمريكي للصحفيين
إن عارضة الأزياء، نور الفلاح (29 عامًا)، حامل في شهرها الثامن، بعدما ارتبطت عاطفيا بنجم سلسلة أفلام" العراب" الشهيرة، في أبريل/نيسان من العام الماضي.
ولدت نور الفلاح في الكويت من أب كويتي وأم أمريكية، ولكنها نشأت وكبرت في الولايات المتحدة، بحسب مجلة "هاربرز بازار
" الأميركية.
وفي أبريل من العام الجاري، شاركت عارضة الأزياء ذات الأصول الكويتية، صورة لها مع آل باتشينو، حيث كانا في معرض غاغوسيان الفني بمدينة نيويورك.
ولدى آل باتشينو ابنة تدعى جولي ماري (33 عاما) كان قد أنجبها من صديقته السابقة جان تارانت، كما سبق له أن أنجب التوأم أنطون وأوليفيا البالغين من العمر 22 عامًا من الممثلة والمغنية الأميركية بيفرلي دانجيلو.
وتشغل نور حاليا منصب نائب رئيس مؤسسة "Lynda Obst Productions" في شركة "سوني"، في حين ذكرت تقارير أنها تعمل على إعداد فيلمين روائيين.