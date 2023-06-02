https://sputnikarabic.ae/20230602/أبرامشينكو-روسيا-ما-زالت-رائدة-صادرات-القمح-وصعدت-للمركز-18-في-التصنيف-العالمي-لمصدري-الأغذية-1077668305.html
أبرامشينكو: روسيا ما زالت رائدة صادرات القمح وصعدت للمركز 18 في التصنيف العالمي لمصدري الأغذية
أبرامشينكو: روسيا ما زالت رائدة صادرات القمح وصعدت للمركز 18 في التصنيف العالمي لمصدري الأغذية
قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو، إن روسيا في عام 2022، ظلت رائدة في صادرات القمح، وارتفعت إلى المرتبة 18 في التصنيف العالمي لمصدري المواد... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T08:49+0000
2023-06-02T08:49+0000
2023-06-02T08:49+0000
روسيا
منتجات
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/0f/1049255186_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8a7ab55da23a0ff3b1cdd7a0919cabe0.jpg
وقالت أبرامشينكو: "روسيا واثقة في سوق الغذاء العالمي، كونها موردا مستقرا. لقد صعدنا إلى المرتبة 18 في التصنيف العالمي للدول المصدرة للأغذية. ونحن نحتل المركز الأول في صادرات القمح".وقالت أبرامشينكو: "في العام الماضي، ولأول مرة تلقى المزارعون من الدولة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، دعما حكوميا بمبلغ 3 مليارات روبل. وفي عام 2023، المبلغ الإجمالي لدعم الدولة للمجمع الصناعي الزراعي للمناطق الجديدة في روسيا بلغ 4.5 مليار روبل".وأضافت: "روسيا زادت في عام 2022، صادراتها من المنتجات الزراعية الصناعية بنسبة 12% مقارنة بعام 2021، لتصل إلى 41.5 مليار دولار، بما في ذلك الإمدادات إلى الدول الصديقة 34 مليار دولار، أو 82% من الإجمالي".وقالت أبرامشينكو: "أولا وقبل كل شيء، هذه هي آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وقد تم تكثيف التعاون مع الشركاء الأجانب الرئيسيين في مجال تجارة المواد الغذائية، مثل مصر وتركيا والصين والهند".
https://sputnikarabic.ae/20230508/نقابي-سوري-الجيش-الأمريكي-سرق-مليون-طن-قمح-وباعها-خارج-سوريا-1076799266.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/0f/1049255186_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3f48c905ad376963a3231ead7898a7f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, منتجات, العالم
أبرامشينكو: روسيا ما زالت رائدة صادرات القمح وصعدت للمركز 18 في التصنيف العالمي لمصدري الأغذية
تابعنا عبر
قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو، إن روسيا في عام 2022، ظلت رائدة في صادرات القمح، وارتفعت إلى المرتبة 18 في التصنيف العالمي لمصدري المواد الغذائية.
وقالت أبرامشينكو: "روسيا واثقة في سوق الغذاء العالمي، كونها موردا مستقرا. لقد صعدنا إلى المرتبة 18 في التصنيف العالمي للدول المصدرة للأغذية. ونحن نحتل المركز الأول في صادرات القمح".
وفقا لها، فإن جغرافية الصادرات الزراعية الروسية تغطي نحو 160 دولة في العالم، بينما في ظروف قيود التجارة الخارجية في عام 2022، تم فتح 18 اتجاها لأسواق المبيعات لـ 46 نوعا من المنتجات. وتولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا لدعم الصادرات الغذائية".
وقالت أبرامشينكو: "في العام الماضي، ولأول مرة تلقى المزارعون من الدولة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، دعما حكوميا بمبلغ 3 مليارات روبل. وفي عام 2023، المبلغ الإجمالي لدعم الدولة للمجمع الصناعي الزراعي للمناطق الجديدة في روسيا بلغ 4.5 مليار روبل".
وأضافت: "روسيا زادت في عام 2022، صادراتها من المنتجات الزراعية الصناعية بنسبة 12% مقارنة بعام 2021، لتصل إلى 41.5 مليار دولار، بما في ذلك الإمدادات إلى الدول الصديقة 34 مليار دولار، أو 82% من الإجمالي".
وقالت في اجتماع لمجلس إدارة وزارة الزراعة: "تجاوزت الصادرات الزراعية الروسية 41.5 مليار دولار، وهو ما يزيد بنسبة 12% عن العام الماضي".
وقالت أبرامشينكو: "أولا وقبل كل شيء، هذه هي آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وقد تم تكثيف التعاون مع الشركاء الأجانب الرئيسيين في مجال تجارة المواد الغذائية، مثل مصر وتركيا والصين والهند".