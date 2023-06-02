عربي
https://sputnikarabic.ae/20230602/إسرائيل-تشكو-لبنان-إلى-الأمم-المتحدة-بسبب-مناورات-حزب-الله-1077666656.html
إسرائيل تشكو لبنان إلى الأمم المتحدة بسبب مناورات "حزب الله"
إسرائيل تشكو لبنان إلى الأمم المتحدة بسبب مناورات "حزب الله"
قدمت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، شكوى رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن، بشأن المناورات العسكرية الأخيرة التي أجراها... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T07:35+0000
2023-06-02T07:35+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
إيران
أخبار إيران
منظمة الأمم المتحدة
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_0a59ebdb3b69024b42eb080c3329cd47.jpg
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، قدم شكوى رسمية من بلاده إلى مجلس الأمن بدعوى أن المناورات التي أجراها "حزب الله" اللبناني تمثل انتهاكا لقراري مجلس الأمن 1701، و1559.وطالب الدبلوماسي الإسرائيلي، لبنان، بالسيطرة على ما يجري في أراضيها ومنع ما أسماهم بـ"الجماعات الإرهابية" من تسليح نفسها والتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية ضد بلاده.وناشد السفير جلعاد أردان، مجلس الأمن، بإدانة كل من إيران و"حزب الله" اللبناني بزعم أنهما يهددان زعزعة واستقرار منطقة الشرق الأوسط، ومطالبة الحكومة اللبنانية بتنفيذ التزاماتها بشأن القرارات الأممية 1701، و1559.وحذر أردان من أن الجيش الإسرائيلي سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيه وسيادة إسرائيل.وكان "حزب الله" اللبناني قد أجرى، الأحد قبل الماضي، مناورة عسكرية بالذخيرة الحية بمحاذاة منطقة معلَم مليتا في الجنوب اللبناني، بمشاركة مقاتلين من مختلف التخصصات العسكرية وذلك في ظل استعراض لأسلحة وصواريخ وآليات للحزب.وأفادت قناة "المنار" بأن المناورة العسكرية جاءت قبل أيام من حلول الذكرى الـ23 لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، في 25 أيار/ مايو 2000، داعية حشدا من الإعلاميين "للقيام بجولة في أحد معسكراته في الجنوب لمشاهدة عرض عسكري بالذخيرة الحية وبعض من عتاد المقاومة كالصواريخ وسلاح القناصة والمدفعية والمسيرات".وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن "هذه المناورة تحمل من رسائل تحذيرية، شكلت محور متابعة وترقب من قبل العدو، بالتزامن مع انتهاكاته واعتداءاته على قطاع غزة والمسجد الأقصى، وحديث الأمين العام لحزب الله عن أهمية معادلة وحدة الساحات على مستوى محور المقاومة، عقب المواجهة الأخيرة ثأر الأحرار التي خاضتها الفصائل الفلسطينية بكل شجاعة، والتي حققت أهدافها لجهة ردع العدو، وتأكيد فشله في تدمير أو لجم قوة المقاومة ووحدتها وقدرتها على الرد".
https://sputnikarabic.ae/20230523/قناة-عبرية-تدريبات-حزب-الله-قد-تجبر-الجيش-الإسرائيلي-على-إعادة-حساباته-1077360902.html
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_20941ee4a78b9529c6f77f38430aafcb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إيران, أخبار إيران, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إيران, أخبار إيران, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار

إسرائيل تشكو لبنان إلى الأمم المتحدة بسبب مناورات "حزب الله"

07:35 GMT 02.06.2023
© AFP 2023 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
© AFP 2023 / ED JONES
تابعنا عبرTelegram
قدمت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، شكوى رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن، بشأن المناورات العسكرية الأخيرة التي أجراها "حزب الله" اللبناني.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، قدم شكوى رسمية من بلاده إلى مجلس الأمن بدعوى أن المناورات التي أجراها "حزب الله" اللبناني تمثل انتهاكا لقراري مجلس الأمن 1701، و1559.
وطالب الدبلوماسي الإسرائيلي، لبنان، بالسيطرة على ما يجري في أراضيها ومنع ما أسماهم بـ"الجماعات الإرهابية" من تسليح نفسها والتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية ضد بلاده.
وناشد السفير جلعاد أردان، مجلس الأمن، بإدانة كل من إيران و"حزب الله" اللبناني بزعم أنهما يهددان زعزعة واستقرار منطقة الشرق الأوسط، ومطالبة الحكومة اللبنانية بتنفيذ التزاماتها بشأن القرارات الأممية 1701، و1559.
حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
قناة عبرية: تدريبات "حزب الله" قد تجبر الجيش الإسرائيلي على إعادة حساباته
23 مايو, 18:24 GMT
وحذر أردان من أن الجيش الإسرائيلي سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيه وسيادة إسرائيل.
وكان "حزب الله" اللبناني قد أجرى، الأحد قبل الماضي، مناورة عسكرية بالذخيرة الحية بمحاذاة منطقة معلَم مليتا في الجنوب اللبناني، بمشاركة مقاتلين من مختلف التخصصات العسكرية وذلك في ظل استعراض لأسلحة وصواريخ وآليات للحزب.
وأفادت قناة "المنار" بأن المناورة العسكرية جاءت قبل أيام من حلول الذكرى الـ23 لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، في 25 أيار/ مايو 2000، داعية حشدا من الإعلاميين "للقيام بجولة في أحد معسكراته في الجنوب لمشاهدة عرض عسكري بالذخيرة الحية وبعض من عتاد المقاومة كالصواريخ وسلاح القناصة والمدفعية والمسيرات".
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن "هذه المناورة تحمل من رسائل تحذيرية، شكلت محور متابعة وترقب من قبل العدو، بالتزامن مع انتهاكاته واعتداءاته على قطاع غزة والمسجد الأقصى، وحديث الأمين العام لحزب الله عن أهمية معادلة وحدة الساحات على مستوى محور المقاومة، عقب المواجهة الأخيرة ثأر الأحرار التي خاضتها الفصائل الفلسطينية بكل شجاعة، والتي حققت أهدافها لجهة ردع العدو، وتأكيد فشله في تدمير أو لجم قوة المقاومة ووحدتها وقدرتها على الرد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь на Херсонском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:07 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع07:17 GMTРазрушенные дома в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала