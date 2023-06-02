https://sputnikarabic.ae/20230602/إسرائيل-تشكو-لبنان-إلى-الأمم-المتحدة-بسبب-مناورات-حزب-الله-1077666656.html
إسرائيل تشكو لبنان إلى الأمم المتحدة بسبب مناورات "حزب الله"
إسرائيل تشكو لبنان إلى الأمم المتحدة بسبب مناورات "حزب الله"
قدمت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، شكوى رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن، بشأن المناورات العسكرية الأخيرة التي أجراها... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T07:35+0000
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وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، قدم شكوى رسمية من بلاده إلى مجلس الأمن بدعوى أن المناورات التي أجراها "حزب الله" اللبناني تمثل انتهاكا لقراري مجلس الأمن 1701، و1559.وطالب الدبلوماسي الإسرائيلي، لبنان، بالسيطرة على ما يجري في أراضيها ومنع ما أسماهم بـ"الجماعات الإرهابية" من تسليح نفسها والتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية ضد بلاده.وناشد السفير جلعاد أردان، مجلس الأمن، بإدانة كل من إيران و"حزب الله" اللبناني بزعم أنهما يهددان زعزعة واستقرار منطقة الشرق الأوسط، ومطالبة الحكومة اللبنانية بتنفيذ التزاماتها بشأن القرارات الأممية 1701، و1559.وحذر أردان من أن الجيش الإسرائيلي سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيه وسيادة إسرائيل.وكان "حزب الله" اللبناني قد أجرى، الأحد قبل الماضي، مناورة عسكرية بالذخيرة الحية بمحاذاة منطقة معلَم مليتا في الجنوب اللبناني، بمشاركة مقاتلين من مختلف التخصصات العسكرية وذلك في ظل استعراض لأسلحة وصواريخ وآليات للحزب.وأفادت قناة "المنار" بأن المناورة العسكرية جاءت قبل أيام من حلول الذكرى الـ23 لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، في 25 أيار/ مايو 2000، داعية حشدا من الإعلاميين "للقيام بجولة في أحد معسكراته في الجنوب لمشاهدة عرض عسكري بالذخيرة الحية وبعض من عتاد المقاومة كالصواريخ وسلاح القناصة والمدفعية والمسيرات".وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن "هذه المناورة تحمل من رسائل تحذيرية، شكلت محور متابعة وترقب من قبل العدو، بالتزامن مع انتهاكاته واعتداءاته على قطاع غزة والمسجد الأقصى، وحديث الأمين العام لحزب الله عن أهمية معادلة وحدة الساحات على مستوى محور المقاومة، عقب المواجهة الأخيرة ثأر الأحرار التي خاضتها الفصائل الفلسطينية بكل شجاعة، والتي حققت أهدافها لجهة ردع العدو، وتأكيد فشله في تدمير أو لجم قوة المقاومة ووحدتها وقدرتها على الرد".
https://sputnikarabic.ae/20230523/قناة-عبرية-تدريبات-حزب-الله-قد-تجبر-الجيش-الإسرائيلي-على-إعادة-حساباته-1077360902.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إيران, أخبار إيران, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إيران, أخبار إيران, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
إسرائيل تشكو لبنان إلى الأمم المتحدة بسبب مناورات "حزب الله"
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قدمت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، شكوى رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن، بشأن المناورات العسكرية الأخيرة التي أجراها "حزب الله" اللبناني.
وذكرت صحيفة
"معاريف" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، قدم شكوى رسمية من بلاده إلى مجلس الأمن بدعوى أن المناورات التي أجراها "حزب الله" اللبناني تمثل انتهاكا لقراري مجلس الأمن 1701، و1559.
وطالب الدبلوماسي الإسرائيلي، لبنان، بالسيطرة على ما يجري في أراضيها ومنع ما أسماهم بـ"الجماعات الإرهابية" من تسليح نفسها والتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية ضد بلاده.
وناشد السفير جلعاد أردان، مجلس الأمن
، بإدانة كل من إيران و"حزب الله" اللبناني بزعم أنهما يهددان زعزعة واستقرار منطقة الشرق الأوسط، ومطالبة الحكومة اللبنانية بتنفيذ التزاماتها بشأن القرارات الأممية 1701، و1559.
وحذر أردان من أن الجيش الإسرائيلي سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيه وسيادة إسرائيل.
وكان "حزب الله" اللبناني
قد أجرى، الأحد قبل الماضي، مناورة عسكرية بالذخيرة الحية بمحاذاة منطقة معلَم مليتا في الجنوب اللبناني، بمشاركة مقاتلين من مختلف التخصصات العسكرية وذلك في ظل استعراض لأسلحة وصواريخ وآليات للحزب.
وأفادت قناة "المنار" بأن المناورة العسكرية جاءت قبل أيام من حلول الذكرى الـ23 لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، في 25 أيار/ مايو 2000، داعية حشدا من الإعلاميين "للقيام بجولة في أحد معسكراته في الجنوب لمشاهدة عرض عسكري بالذخيرة الحية وبعض من عتاد المقاومة كالصواريخ وسلاح القناصة والمدفعية والمسيرات".
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن "هذه المناورة تحمل من رسائل تحذيرية، شكلت محور متابعة وترقب من قبل العدو، بالتزامن مع انتهاكاته واعتداءاته على قطاع غزة والمسجد الأقصى
، وحديث الأمين العام لحزب الله عن أهمية معادلة وحدة الساحات على مستوى محور المقاومة، عقب المواجهة الأخيرة ثأر الأحرار التي خاضتها الفصائل الفلسطينية بكل شجاعة، والتي حققت أهدافها لجهة ردع العدو، وتأكيد فشله في تدمير أو لجم قوة المقاومة ووحدتها وقدرتها على الرد".