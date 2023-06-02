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البيت الأبيض يعلن أن الغرب زود أوكرانيا "بكل احتياجات" الهجوم المضاد
البيت الأبيض يعلن أن الغرب زود أوكرانيا "بكل احتياجات" الهجوم المضاد
أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، في إفادة صحفية اليوم الجمعة، أن "الولايات المتحدة واثقة من أنها لبّت احتياجات كييف للهجوم المضاد". 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T16:35+0000
2023-06-02T16:35+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف كيربي: "نحن سعداء للغاية لأننا قمنا بتلبية جميع احتياجات أوكرانيا لهجومهم، وقت هذا الأمر (الهجوم) متروك لهم، لكننا على ثقة من أننا بذلنا قصارى جهدنا وعندما أقول نحن، لا أقصد الولايات المتحدة فقط".ولم يُجب فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإستوني، ألار كاريس، عن سؤال متى سيرى الجميع الهجوم المضاد الموعود لأوكرانيا.وقال زيلينسكي، ردا على سؤال متى سيتمكن الجميع من رؤية الهجوم المضاد: "هذا ليس فيلما، من الصعب بالنسبة لي أن أقول متى سترى هجوما مضادا. الشيء الرئيسي هو أن روسيا ترى ذلك، ولا تراه فحسب، بل تشعر به أيضا".وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، أن القوات المسلحة مستعدة لأعمال هجومية وتنتظر القرار المناسب للقيادة.وقال مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، الأسبوع الماضي، إن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية مستمر "لعدة أيام".
https://sputnikarabic.ae/20230602/زيلينسكي-من-الصعب-القول-متى-سيرى-الجميع-الهجوم-المضاد-الموعود-لأوكرانيا-1077681389.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض يعلن أن الغرب زود أوكرانيا "بكل احتياجات" الهجوم المضاد

16:35 GMT 02.06.2023
© tabrez_syed/unsplashالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
© tabrez_syed/unsplash
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أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، في إفادة صحفية اليوم الجمعة، أن "الولايات المتحدة واثقة من أنها لبّت احتياجات كييف للهجوم المضاد".
وأضاف كيربي: "نحن سعداء للغاية لأننا قمنا بتلبية جميع احتياجات أوكرانيا لهجومهم، وقت هذا الأمر (الهجوم) متروك لهم، لكننا على ثقة من أننا بذلنا قصارى جهدنا وعندما أقول نحن، لا أقصد الولايات المتحدة فقط".

الولايات المتحدة وحلفاؤها فعلوا الكثير ومستعدون لمواصلة عمل الكثير في الأسابيع والأشهر المقبلة.

ولم يُجب فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإستوني، ألار كاريس، عن سؤال متى سيرى الجميع الهجوم المضاد الموعود لأوكرانيا.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
زيلينسكي: من الصعب القول متى سيرى الجميع الهجوم المضاد الموعود لأوكرانيا
14:41 GMT
وقال زيلينسكي، ردا على سؤال متى سيتمكن الجميع من رؤية الهجوم المضاد: "هذا ليس فيلما، من الصعب بالنسبة لي أن أقول متى سترى هجوما مضادا. الشيء الرئيسي هو أن روسيا ترى ذلك، ولا تراه فحسب، بل تشعر به أيضا".
وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، أن القوات المسلحة مستعدة لأعمال هجومية وتنتظر القرار المناسب للقيادة.
وقال مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، الأسبوع الماضي، إن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية مستمر "لعدة أيام".
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