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https://sputnikarabic.ae/20230602/بيسكوف-حول-دعوة-زيلينسكي-لضم-أوكرانيا-للناتو-تدل-على-عدم-رغبة-كييف-في-الجلوس-على-طاولة-المفاوضات-1077675199.html
بيسكوف: دعوة زيلينسكي "الناتو" لضم أوكرانيا تدل على عدم رغبة كييف في المفاوضات
بيسكوف: دعوة زيلينسكي "الناتو" لضم أوكرانيا تدل على عدم رغبة كييف في المفاوضات
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن دعوة فلاديمير زيلينسكي لانضمام أوكرانيا إلى الناتو تدل على عدم رغبة نظام كييف وعدم... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T12:14+0000
2023-06-02T12:38+0000
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وأجاب بيسكوف، ردا على سؤال الصحفيين بشأن تصريحات زيلينسكي حول عضوية أوكرانيا في حلف الناتو: "نلاحظ للأسف أن مثل هذه التصريحات تدل على عدم استعداد وعدم رغبة وعجز نظام كييف عن حل المشاكل القائمة على طاولة المفاوضات".وفي وقت سابق خلال مؤتمر صحفي، أشار الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إلى أن "مكان أوكرانيا الصحيح هو داخل الناتو"، ولكنه لم يجيب على السؤال عما إذا كانت كييف ستتلقى دعوة رسمية إلى الناتو في قمة فيلنيوس في 11-12 يوليو/ تموز.في وقت سابق، قال زيلينسكي إن أوكرانيا بحاجة إلى تلقي دعوات إلى الناتو والاتحاد الأوروبي هذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20230602/وزير-أوكراني-سابق-زيلينسكي-هو-غطاء-لمجموعة-تعمل-على-نهب-البلاد-1077666249.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

بيسكوف: دعوة زيلينسكي "الناتو" لضم أوكرانيا تدل على عدم رغبة كييف في المفاوضات

12:14 GMT 02.06.2023 (تم التحديث: 12:38 GMT 02.06.2023)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن دعوة فلاديمير زيلينسكي لانضمام أوكرانيا إلى الناتو تدل على عدم رغبة نظام كييف وعدم استعداده لحل الصراع على طاولة المفاوضات.
وأجاب بيسكوف، ردا على سؤال الصحفيين بشأن تصريحات زيلينسكي حول عضوية أوكرانيا في حلف الناتو: "نلاحظ للأسف أن مثل هذه التصريحات تدل على عدم استعداد وعدم رغبة وعجز نظام كييف عن حل المشاكل القائمة على طاولة المفاوضات".
وفي وقت سابق خلال مؤتمر صحفي، أشار الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إلى أن "مكان أوكرانيا الصحيح هو داخل الناتو"، ولكنه لم يجيب على السؤال عما إذا كانت كييف ستتلقى دعوة رسمية إلى الناتو في قمة فيلنيوس في 11-12 يوليو/ تموز.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير أوكراني سابق: زيلينسكي هو غطاء لمجموعة تعمل على نهب البلاد
07:16 GMT
في وقت سابق، قال زيلينسكي إن أوكرانيا بحاجة إلى تلقي دعوات إلى الناتو والاتحاد الأوروبي هذا العام.
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