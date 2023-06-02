https://sputnikarabic.ae/20230602/مجلس-الأمن-الروسي-يطور-إجراءات-ضد-محاولات-الغرب-إثارة-أزمة-اقتصادية-في-روسيا---عاجل-1077691795.html
مجلس الأمن الروسي يطور إجراءات ضد محاولات الغرب إثارة أزمة اقتصادية في روسيا
مجلس الأمن الروسي يطور إجراءات ضد محاولات الغرب إثارة أزمة اقتصادية في روسيا
ذكرت الخدمة الصحفية لجهاز مجلس الأمن القومي الروسي، أن المجلس يعمل على تنفيذ إجراءات لمواجهة محاولات الغرب لإحداث أزمة اقتصادية في روسيا وتفاقم الوضع الاجتماعي... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T22:30+0000
2023-06-02T22:30+0000
2023-06-02T22:44+0000
روسيا
مجلس الأمن القومي الروسي
الاقتصاد الروسي
أخبار الاقتصاد الروسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/0b/1059752201_0:0:3137:1765_1920x0_80_0_0_43fe3cd69f812758a1255764b2ef97d4.jpg
موسكو - سبوتنيك. ويصادف اليوم السبت الذكرى الحادية والثلاثين لتشكيل مجلس الأمن القومي لروسيا الاتحادية.يتم تعزيز السيادة الاقتصادية لروسيا ضمن أهداف مجلس الأمن القومي، وتتضمن هذه الجهود تحسين حياة المواطنين الروس وضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة في البلاد.في اجتماع عملياتي مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس مجلس الأمن القومي، على ضرورة بذل كل الجهود لعدم السماح للمسيئين لروسيا بزعزعة الاستقرار الداخلي في أي ظرف من الظروف.تأسس مجلس الأمن القومي في روسيا بموجب مرسوم رئاسي في 3 يونيو/حزيران 1992، وأصبحت هيئة رئيسية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية في الدولة استنادًا إلى تحليل شامل للمشاكل الراهنة ومناقشتها في اجتماعاته واجتماعاته التنفيذية.
https://sputnikarabic.ae/20230602/الرئيس-الإريتري-لـسبوتنيك-الأزمة-الأوكرانية-هي-حرب-أعلنها-الناتو-وواشنطن-ضد-روسيا-منذ-30-عاما-1077686110.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/0b/1059752201_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_8af870c20e2bafd76fb320f15116a23f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مجلس الأمن القومي الروسي, الاقتصاد الروسي, أخبار الاقتصاد الروسي
روسيا, مجلس الأمن القومي الروسي, الاقتصاد الروسي, أخبار الاقتصاد الروسي
مجلس الأمن الروسي يطور إجراءات ضد محاولات الغرب إثارة أزمة اقتصادية في روسيا
22:30 GMT 02.06.2023 (تم التحديث: 22:44 GMT 02.06.2023) تابعنا عبر
ذكرت الخدمة الصحفية لجهاز مجلس الأمن القومي الروسي، أن المجلس يعمل على تنفيذ إجراءات لمواجهة محاولات الغرب لإحداث أزمة اقتصادية في روسيا وتفاقم الوضع الاجتماعي فيها.
موسكو - سبوتنيك. ويصادف اليوم السبت الذكرى الحادية والثلاثين لتشكيل مجلس الأمن القومي لروسيا الاتحادية
.
يتم تعزيز السيادة الاقتصادية لروسيا ضمن أهداف مجلس الأمن القومي، وتتضمن هذه الجهود تحسين حياة المواطنين الروس وضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة في البلاد.
وجاء في بيان مجلس الأمن القومي الروسي، أن هناك تركيزًا مشددًا على تطوير إجراءات تهدف إلى صد محاولات الدول الغربية لإثارة أزمة اقتصادية في روسيا، والتي من شأنها تهديد استقرار الوضع الاجتماعي في البلاد.
في اجتماع عملياتي مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس مجلس الأمن القومي، على ضرورة بذل كل الجهود لعدم السماح للمسيئين لروسيا بزعزعة الاستقرار الداخلي في أي ظرف من الظروف.
تأسس مجلس الأمن القومي في روسيا بموجب مرسوم رئاسي في 3 يونيو/حزيران 1992، وأصبحت هيئة رئيسية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية في الدولة استنادًا إلى تحليل شامل للمشاكل الراهنة ومناقشتها في اجتماعاته واجتماعاته التنفيذية.