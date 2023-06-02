عربي
https://sputnikarabic.ae/20230602/مجلس-الأمن-الروسي-يطور-إجراءات-ضد-محاولات-الغرب-إثارة-أزمة-اقتصادية-في-روسيا---عاجل-1077691795.html
مجلس الأمن الروسي يطور إجراءات ضد محاولات الغرب إثارة أزمة اقتصادية في روسيا
مجلس الأمن الروسي يطور إجراءات ضد محاولات الغرب إثارة أزمة اقتصادية في روسيا
ذكرت الخدمة الصحفية لجهاز مجلس الأمن القومي الروسي، أن المجلس يعمل على تنفيذ إجراءات لمواجهة محاولات الغرب لإحداث أزمة اقتصادية في روسيا وتفاقم الوضع الاجتماعي... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T22:30+0000
2023-06-02T22:44+0000
روسيا
مجلس الأمن القومي الروسي
الاقتصاد الروسي
أخبار الاقتصاد الروسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/0b/1059752201_0:0:3137:1765_1920x0_80_0_0_43fe3cd69f812758a1255764b2ef97d4.jpg
موسكو - سبوتنيك. ويصادف اليوم السبت الذكرى الحادية والثلاثين لتشكيل مجلس الأمن القومي لروسيا الاتحادية.يتم تعزيز السيادة الاقتصادية لروسيا ضمن أهداف مجلس الأمن القومي، وتتضمن هذه الجهود تحسين حياة المواطنين الروس وضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة في البلاد.في اجتماع عملياتي مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس مجلس الأمن القومي، على ضرورة بذل كل الجهود لعدم السماح للمسيئين لروسيا بزعزعة الاستقرار الداخلي في أي ظرف من الظروف.تأسس مجلس الأمن القومي في روسيا بموجب مرسوم رئاسي في 3 يونيو/حزيران 1992، وأصبحت هيئة رئيسية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية في الدولة استنادًا إلى تحليل شامل للمشاكل الراهنة ومناقشتها في اجتماعاته واجتماعاته التنفيذية.
https://sputnikarabic.ae/20230602/الرئيس-الإريتري-لـسبوتنيك-الأزمة-الأوكرانية-هي-حرب-أعلنها-الناتو-وواشنطن-ضد-روسيا-منذ-30-عاما-1077686110.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/0b/1059752201_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_8af870c20e2bafd76fb320f15116a23f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, مجلس الأمن القومي الروسي, الاقتصاد الروسي, أخبار الاقتصاد الروسي
روسيا, مجلس الأمن القومي الروسي, الاقتصاد الروسي, أخبار الاقتصاد الروسي

مجلس الأمن الروسي يطور إجراءات ضد محاولات الغرب إثارة أزمة اقتصادية في روسيا

22:30 GMT 02.06.2023 (تم التحديث: 22:44 GMT 02.06.2023)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع مجلس الأمن الروسي، 11 مارس 2022
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع مجلس الأمن الروسي، 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
ذكرت الخدمة الصحفية لجهاز مجلس الأمن القومي الروسي، أن المجلس يعمل على تنفيذ إجراءات لمواجهة محاولات الغرب لإحداث أزمة اقتصادية في روسيا وتفاقم الوضع الاجتماعي فيها.
موسكو - سبوتنيك. ويصادف اليوم السبت الذكرى الحادية والثلاثين لتشكيل مجلس الأمن القومي لروسيا الاتحادية.
يتم تعزيز السيادة الاقتصادية لروسيا ضمن أهداف مجلس الأمن القومي، وتتضمن هذه الجهود تحسين حياة المواطنين الروس وضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة في البلاد.
وجاء في بيان مجلس الأمن القومي الروسي، أن هناك تركيزًا مشددًا على تطوير إجراءات تهدف إلى صد محاولات الدول الغربية لإثارة أزمة اقتصادية في روسيا، والتي من شأنها تهديد استقرار الوضع الاجتماعي في البلاد.
في اجتماع عملياتي مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس مجلس الأمن القومي، على ضرورة بذل كل الجهود لعدم السماح للمسيئين لروسيا بزعزعة الاستقرار الداخلي في أي ظرف من الظروف.
الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
الرئيس الإريتري لـ"سبوتنيك": الأزمة الأوكرانية هي حرب أعلنها "الناتو" وواشنطن ضد روسيا منذ 30 ‏عاما
17:30 GMT
تأسس مجلس الأمن القومي في روسيا بموجب مرسوم رئاسي في 3 يونيو/حزيران 1992، وأصبحت هيئة رئيسية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية في الدولة استنادًا إلى تحليل شامل للمشاكل الراهنة ومناقشتها في اجتماعاته واجتماعاته التنفيذية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع20:34 GMTСамоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь на Херсонском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала