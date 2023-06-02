https://sputnikarabic.ae/20230602/مجلس-الأمن-الروسي-يطور-إجراءات-ضد-محاولات-الغرب-إثارة-أزمة-اقتصادية-في-روسيا---عاجل-1077691795.html

مجلس الأمن الروسي يطور إجراءات ضد محاولات الغرب إثارة أزمة اقتصادية في روسيا

مجلس الأمن الروسي يطور إجراءات ضد محاولات الغرب إثارة أزمة اقتصادية في روسيا

ذكرت الخدمة الصحفية لجهاز مجلس الأمن القومي الروسي، أن المجلس يعمل على تنفيذ إجراءات لمواجهة محاولات الغرب لإحداث أزمة اقتصادية في روسيا وتفاقم الوضع الاجتماعي... 02.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-02T22:30+0000

2023-06-02T22:30+0000

2023-06-02T22:44+0000

روسيا

مجلس الأمن القومي الروسي

الاقتصاد الروسي

أخبار الاقتصاد الروسي

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موسكو - سبوتنيك. ويصادف اليوم السبت الذكرى الحادية والثلاثين لتشكيل مجلس الأمن القومي لروسيا الاتحادية.يتم تعزيز السيادة الاقتصادية لروسيا ضمن أهداف مجلس الأمن القومي، وتتضمن هذه الجهود تحسين حياة المواطنين الروس وضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة في البلاد.في اجتماع عملياتي مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس مجلس الأمن القومي، على ضرورة بذل كل الجهود لعدم السماح للمسيئين لروسيا بزعزعة الاستقرار الداخلي في أي ظرف من الظروف.تأسس مجلس الأمن القومي في روسيا بموجب مرسوم رئاسي في 3 يونيو/حزيران 1992، وأصبحت هيئة رئيسية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية في الدولة استنادًا إلى تحليل شامل للمشاكل الراهنة ومناقشتها في اجتماعاته واجتماعاته التنفيذية.

https://sputnikarabic.ae/20230602/الرئيس-الإريتري-لـسبوتنيك-الأزمة-الأوكرانية-هي-حرب-أعلنها-الناتو-وواشنطن-ضد-روسيا-منذ-30-عاما-1077686110.html

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