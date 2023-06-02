https://sputnikarabic.ae/20230602/نائبة-وزير-الخارجية-الفنزويلي-لـ-سبوتنيك-نترقب-ولادة-عالم-جديد-أكثر-عدالة-1077688956.html

نائبة وزير الخارجية الفنزويلي لـ "سبوتنيك": نترقب ولادة عالم جديد أكثر عدالة

نائبة وزير الخارجية الفنزويلي لـ "سبوتنيك": نترقب ولادة عالم جديد أكثر عدالة

قالت نائبة وزير الخارجية في جمهورية فنزويلا البوليفارية، تتيانا مورينو، أن بلادها تعمل مع سوريا على رفع الحصار الغربي عن شعبي البلدين. 02.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-02T19:03+0000

2023-06-02T19:03+0000

2023-06-02T19:03+0000

أخبار سوريا اليوم

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وأضافت مورينو، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك": "نحن كشعبين، نتطلع إلى ولادة عالم جديد أكثر عدالة ويحقق التطور والنمو لشعوب العالم، بعيدا عن عصر القطبية الأحادية".وبينت نائبة وزير الخارجية الفنزويلية، في حديثها مع "سبوتنيك"، على هامش معرض "تشافيز وبوليفار... مرحلتان وفكر واحد"، الذي أقيم في المتحف الوطني في دمشق: "يتزامن المعرض مع إعادة تشغيل خط الطيران الفنزويلي بين كاراكاس ودمشق، الذي يجسد لمحة من السعي إلى التحرر من العقوبات والحصار الغربيين".وأوضحت مورينو أن المعرض يقام للاحتفال بذكرى "تشافيز" و"بوليفار"، القائدين العظيمين الذين كانا مثالًا للأجيال القادمة، لافتة إلى أن "القوى الإمبريالية لم تتمكن يومًا من كسر إرادة الشعوب".ويشارك في معرض "تشافيز وبوليفار... مرحلتان وفكر واحد" فنانون سوريون تخليدًا لذكرى القائدين تشافيز وبوليفار، كرموز للنضال والدفاع عن حقوق الشعوب ضد الظلم والاضطهاد.من جهتها، أكدت وزيرة الثقافة السورية، الدكتورة لبانة مشوح، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن "لوحات المعرض عبرت عن قائدين تركا بصمات لا تمحى في تاريخ بلادهما النضالي للتحرر من نير الاستعمار، واستعادة حقوق شعبهما ومقدراته وسيادته على أرضه".وأكدت الوزيرة مشوح أهمية المعرض لما يجسده كل فنان بأسلوبه ورؤيته الخاصة، إضافة إلى تلاقي هؤلاء وتعارفهم وتعاونهم على نقل مفردات الحضارة الفنزويلية.بدورها، قالت الفنانة التشكيلية علا الزيبق، أحد المشاركين في المعرض، في تصريح لـ " سبوتنيك"، أن "الهدف من المشاركة في المعرض التعبير عن الحرية لجميع العروق البشرية وكسر قيود الاستعباد لكل إنسان مهما كان دينه أو لونه".وعن تقنية مشاركتها، أضافت الزيبق: "تم العمل وفقًا لمبدأ البوستر السياسي على مراحل، بدأت بالبحث عن طرق للتعبير عن رسالة قادها أشخاص كبار وتم وضعها باللغة العربية والإسبانية، ليصار إلى نقل هذه التعابير إلى اللوحة ودمجها".

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