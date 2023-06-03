https://sputnikarabic.ae/20230603/إصابة-إسرائيليين-اثنين-عند-معبر-حدودي-مع-مصر-خلال-عملية-إطلاق-نار---عاجل-1077696509.html
إصابة إسرائيليين اثنين عند معبر حدودي مع مصر خلال عملية إطلاق نار
إصابة إسرائيليين اثنين عند معبر حدودي مع مصر خلال عملية إطلاق نار
أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة اثنين في عملية إطلاق نار عند معبر نيتسانا الحدودي مع مصر، ويجري الجيش حاليا تحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث الذي يزعم أنه إحباط... 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T09:04+0000
2023-06-03T09:04+0000
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القدس - سبوتنيك. وأفاد بيان الجيش، اليوم السبت، "بوقوع حدث أمني في منطقة لواء فاران الإقليمي أسفر عن وقوع إصابتيْن، ويقوم جيش الدفاع بالتحقيق في ملابسات الحادث وسيطلع عن تفاصيله لاحقًا".ونقلا عن صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكد مسؤولون في الجيش أنه "تم إرسال قوات إضافية لمكان الحادث عند الحدود مع مصر تقوم بعمليات تمشيط".وأضاف مسؤولون أنه "قبل الاشتباك عند حدود مصر، تم إحباط عمليات تهريب مخدرات في محيط المكان".وأضاف الإعلام الإسرائيلي نقلا عن الجيش أن "حادث إطلاق النار عند حدود مصر وقع في منطقة مسؤولية الفرقة 80. والجيش الإسرائيلي يحشد قواته في المنطقة ويجلي المصابين إلى مستشفى سوروكا".يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا على قطاع غزة من البر والبحر، كما يجري عمليات فحص أمني دقيقة لمنع تهريب المخدرات والأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20230319/الجيش-الإسرائيلي-يحبط-محاولة-تهريب-مخدرات-عبر-الحدود-مع-مصر-1074908545.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
إصابة إسرائيليين اثنين عند معبر حدودي مع مصر خلال عملية إطلاق نار
09:04 GMT 03.06.2023 (تم التحديث: 10:07 GMT 03.06.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة اثنين في عملية إطلاق نار عند معبر نيتسانا الحدودي مع مصر، ويجري الجيش حاليا تحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث الذي يزعم أنه إحباط لعملية تهريب.
القدس - سبوتنيك
. وأفاد بيان الجيش، اليوم السبت، "بوقوع حدث أمني في منطقة لواء فاران الإقليمي أسفر عن وقوع إصابتيْن، ويقوم جيش الدفاع بالتحقيق في ملابسات الحادث وسيطلع عن تفاصيله لاحقًا".
ونقلا عن صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكد مسؤولون في الجيش أنه "تم إرسال قوات إضافية لمكان الحادث عند الحدود مع مصر تقوم بعمليات تمشيط".
وأضاف مسؤولون أنه "قبل الاشتباك عند حدود مصر
، تم إحباط عمليات تهريب مخدرات في محيط المكان".
وأضاف الإعلام الإسرائيلي نقلا عن الجيش أن "حادث إطلاق النار عند حدود مصر وقع في منطقة مسؤولية الفرقة 80. والجيش الإسرائيلي يحشد قواته في المنطقة ويجلي المصابين إلى مستشفى سوروكا".
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي
يفرض حصارا على قطاع غزة من البر والبحر، كما يجري عمليات فحص أمني دقيقة لمنع تهريب المخدرات والأسلحة.