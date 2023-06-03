https://sputnikarabic.ae/20230603/البرلمان-الإيراني-يدعو-نواب-من-مصر-والأردن-لزيارة-طهران-1077704548.html

البرلمان الإيراني يدعو نوابا من مصر والأردن لزيارة طهران

البرلمان الإيراني يدعو نوابا من مصر والأردن لزيارة طهران

أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية التابعة للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الإيرانية، عباس غلرو، أنه دعا مجموعة من برلمانيي مصر والأردن لزيارة... 03.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-03T12:52+0000

2023-06-03T12:52+0000

2023-06-03T12:53+0000

مصر

أخبار مصر الآن

إيران

أخبار إيران

أخبار الأردن

العالم

العالم العربي

الأخبار

أخبار الشرق الأوسط

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1d/1061749002_0:0:1159:651_1920x0_80_0_0_632b69e41540fef451bdd1a92f6aa914.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال غلرو، وفقا لما نقلته عنه وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم السبت: "التقيت خلال الأسبوع الماضي سفيري مصر والأردن، ودعوت مجموعة برلمانية من البلدين لزيارة إيران، وآمل إجراء هذه الزيارة قريبًا".وأضاف: "على الرغم من أن علاقاتنا مع مصر على مستوى رعاية المصالح، عيّن البلدان مبعوثين لهما على مستوى سفير، وعلاقاتنا الخارجية مع القاهرة مباشرة".وعلى مستوى عودة العلاقات بين إيران والسعودية، أوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية أن "الخلافات بين إيران والسعودية لا تزال في بعض القضايا الإقليمية قائمة، لكن وجود خلافات لا ينبغي أن يؤدي إلى إغلاق القنوات الدبلوماسية بين البلدين".وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان صرح في وقت سابق الشهر الماضي، بأن هناك قنوات مباشرة ورسمية بين إيران ومصر، معبرًا عن أمله في حدوث انفتاح جاد في العلاقات بين البلدين.وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران منذ انطلاق الثورة الإيرانية عام 1979، عندما قبل الرئيس المصري محمد أنور السادات استضافة شاه إيران رضا شاه بهلوي، في مصر، رغم مطالبة طهران بعدم استقباله، ومنذ ذلك مرت العلاقات بين البلدين بمحطات مختلفة، وشهدت محاولات للتقارب.

https://sputnikarabic.ae/20230518/لماذا-تتقارب-مصر-وإيران-الآن؟-وماذا-يكسب-كل-طرف-من-هذه-المصالحة-إذا-تمّت؟-1077188554.html

مصر

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار الأردن, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط