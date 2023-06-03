https://sputnikarabic.ae/20230603/الكرملين-فرنسا-طرف-نشط-بالصراع-في-أوكرانيا---1077706657.html
الكرملين: فرنسا طرف نشط بالصراع في أوكرانيا
الكرملين: فرنسا طرف نشط بالصراع في أوكرانيا
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن فرنسا طرف نشط في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، لذلك يصعب تصنيفها دولة محايدة يمكنها أن تدعي دور... 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T14:33+0000
2023-06-03T14:33+0000
2023-06-03T14:33+0000
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وقال بيسكوف في مقابلة على قناة "روسيا 1": "لم أر أو أسمع أي تصريحات رسمية من قبل رئيس فرنسا حول هذه المسألة، ولكن في هذه الحالة، يصعب تصنيف فرنسا دولة محايدة، دولة يمكنها أن تدعي نوعًا ما دور الوسيط مثل البرازيل، مثل الصين، مثل البلدان الأفريقية مثل الفاتيكان".وأضاف: "لم يعد بإمكان فرنسا القيام بذلك، لأن فرنسا طرف نشط في هذا الصراع، ومشارك من جانب أوكرانيا، ويجب محاسبة فرنسا على ذلك".وأكد بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على أي اتصالات من شأنها تحقيق أهداف روسيا بوسائل غير عسكرية.وأشار بيسكوف إلى أن أوكرانيا أداة للصراع، والغرب الجماعي يشن حربًا مشتركة ضد روسيا.ذكرت وسائل إعلام غربية نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دعا، فلاديمير زيلينسكي، لعقد قمة سلمية بشأن أوكرانيا في باريس وقدمت الدنمارك والسويد مقترحات مماثلة.
https://sputnikarabic.ae/20230601/فرنسا-وألمانيا-تحثان-زعماء-صربيا-وكوسوفو-على-إجراء-انتخابات-جديدة-1077661365.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار فرنسا , العالم
روسيا, أخبار فرنسا , العالم
الكرملين: فرنسا طرف نشط بالصراع في أوكرانيا
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن فرنسا طرف نشط في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، لذلك يصعب تصنيفها دولة محايدة يمكنها أن تدعي دور الوسيط.
وقال بيسكوف في مقابلة على قناة "روسيا 1": "لم أر أو أسمع أي تصريحات رسمية من قبل رئيس فرنسا حول هذه المسألة، ولكن في هذه الحالة، يصعب تصنيف فرنسا دولة محايدة، دولة يمكنها أن تدعي نوعًا ما دور الوسيط مثل البرازيل، مثل الصين، مثل البلدان الأفريقية مثل الفاتيكان".
وأضاف: "لم يعد بإمكان فرنسا القيام بذلك، لأن فرنسا طرف نشط في هذا الصراع، ومشارك من جانب أوكرانيا، ويجب محاسبة فرنسا على ذلك".
وأكد بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على أي اتصالات من شأنها تحقيق أهداف روسيا بوسائل غير عسكرية.
وأشار بيسكوف إلى أن أوكرانيا أداة للصراع، والغرب الجماعي يشن حربًا مشتركة ضد روسيا.
ذكرت وسائل إعلام غربية نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دعا، فلاديمير زيلينسكي، لعقد قمة سلمية بشأن أوكرانيا في باريس وقدمت الدنمارك والسويد مقترحات مماثلة.