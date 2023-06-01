https://sputnikarabic.ae/20230601/فرنسا-وألمانيا-تحثان-زعماء-صربيا-وكوسوفو-على-إجراء-انتخابات-جديدة-1077661365.html
فرنسا وألمانيا تحثان زعماء صربيا وكوسوفو على إجراء انتخابات جديدة
فرنسا وألمانيا تحثان زعماء صربيا وكوسوفو على إجراء انتخابات جديدة
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، إن فرنسا وألمانيا طلبتا من قادة صربيا وكوسوفو عقد انتخابات بلدية جديدة بمشاركة السكان الصرب لمعالجة الأزمة... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T22:06+0000
2023-06-01T22:06+0000
2023-06-01T22:06+0000
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وفي وقت سابق من يوم الخميس، أجرى ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس محادثات مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيسة كوسوفو، فيوزا عثماني، على هامش قمة الأمانة السياسية الأوروبية في كيشيناو.وقال ماكرون في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع: "طالبنا الأطراف بتنظيم انتخابات جديدة في البلديات الأربع في أقرب وقت ممكن، بمشاركة السكان الصرب بشروط واضحة، وأن تحل السلطات الكوسوفية مشكلة الجمعيات البلدية الصربية على وجه السرعة وكأولوية".وأشار الزعيم الفرنسي أيضًا إلى أن الطرفين يحتاجان لتقديم مقترحات ملموسة بشأن الانتخابات الجديدة في الأسبوع القادم.وتجمع آلاف من صرب كوسوفو، صباح الإثنين الماضي، أمام مباني الحكومة المحلية في شمال الإقليم وبدأوا يطالبون بسحب شرطة كوسوفو واستدعاء رؤساء البلديات من ألبان كوسوفو.وتوزع جنود من وحدة الناتو التابعة لقوة كوسوفو مع وسائل تفريق المظاهرات بالقرب من مباني بلديات زفيكان وليبوسافيتش وزوبين بوتوك، وخلفهم توجد قوة كبيرة من شرطة كوسوفو تمنع صرب كوسوفو من الاقتراب من المباني.وبدأت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن. واستخدم الغاز المسيل للدموع وألقيت عشرات القنابل الصوتية وأطلقت أعيرة نارية. وأبلغت السلطات الصربية عن إصابة 41 من مقاتلي قوة كوسوفو، معظمهم من الهنغاريين والإيطاليين.ووقّع الرئيس الصربي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ألكسندر فوتشيتش، على أمر برفع الاستعداد القتالي لوحدات الجيش الصربي إلى أعلى مستوى وأمر بتحرك عاجل نحو الخط الإداري مع كوسوفو وميتوهيا.وأكد وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش أن الجيش وصل إلى أقصى درجات الاستعداد القتالي وتوجه نحو إقليم كوسوفو (المعلن كجمهورية من طرف واحد).
https://sputnikarabic.ae/20230530/السفير-الروسي-في-صربيا-قوات-الناتو-تنحاز-إلى-بريشتينا-خلال-التصعيد-في-كوسوفو-1077587699.html
https://sputnikarabic.ae/20230530/واشنطن-تصرفات-كوسوفو-سبب-تصاعد-التوتر-في-الإقليم-1077599023.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوسوفو, صربيا, أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, العالم
كوسوفو, صربيا, أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, العالم
فرنسا وألمانيا تحثان زعماء صربيا وكوسوفو على إجراء انتخابات جديدة
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قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، إن فرنسا وألمانيا طلبتا من قادة صربيا وكوسوفو عقد انتخابات بلدية جديدة بمشاركة السكان الصرب لمعالجة الأزمة المستمرة في شمال كوسوفو.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، أجرى ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس محادثات مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيسة كوسوفو، فيوزا عثماني، على هامش قمة الأمانة السياسية الأوروبية في كيشيناو.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع: "طالبنا الأطراف بتنظيم انتخابات جديدة في البلديات الأربع في أقرب وقت ممكن، بمشاركة السكان الصرب بشروط واضحة، وأن تحل السلطات الكوسوفية مشكلة الجمعيات البلدية الصربية على وجه السرعة وكأولوية".
وأشار الزعيم الفرنسي أيضًا إلى أن الطرفين يحتاجان لتقديم مقترحات ملموسة بشأن الانتخابات الجديدة في الأسبوع القادم.
وتجمع آلاف من صرب كوسوفو، صباح الإثنين الماضي، أمام مباني الحكومة المحلية في شمال الإقليم وبدأوا يطالبون بسحب شرطة كوسوفو واستدعاء رؤساء البلديات من ألبان كوسوفو.
وتوزع جنود من وحدة الناتو التابعة لقوة كوسوفو
مع وسائل تفريق المظاهرات بالقرب من مباني بلديات زفيكان وليبوسافيتش وزوبين بوتوك، وخلفهم توجد قوة كبيرة من شرطة كوسوفو تمنع صرب كوسوفو من الاقتراب من المباني.
وبدأت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن. واستخدم الغاز المسيل للدموع وألقيت عشرات القنابل الصوتية وأطلقت أعيرة نارية. وأبلغت السلطات الصربية عن إصابة 41 من مقاتلي قوة كوسوفو، معظمهم من الهنغاريين والإيطاليين.
ووقّع الرئيس الصربي
والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ألكسندر فوتشيتش، على أمر برفع الاستعداد القتالي لوحدات الجيش الصربي إلى أعلى مستوى وأمر بتحرك عاجل نحو الخط الإداري مع كوسوفو وميتوهيا.
وأكد وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش
أن الجيش وصل إلى أقصى درجات الاستعداد القتالي وتوجه نحو إقليم كوسوفو (المعلن كجمهورية من طرف واحد).