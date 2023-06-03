https://sputnikarabic.ae/20230603/الكويت-ضبط-شبكة-لشراء-أصوات-الناخبين-مقابل-أكثر-من-3-آلاف-دولار-للواحد-1077712393.html
يقودها حكم كرة قدم.. ضبط شبكة بالكويت لشراء أصوات الناخبين مقابل أكثر من 3 آلاف دولار للواحد
يقودها حكم كرة قدم.. ضبط شبكة بالكويت لشراء أصوات الناخبين مقابل أكثر من 3 آلاف دولار للواحد
ضبطت السلطات الكويتية، اليوم السبت، شبكة سماسرة لشراء أصوات الناخبين لصالح مرشحين يخوضون انتخابات مجلس الأمة المقررة الثلاثاء المقبل. 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T20:12+0000
2023-06-03T20:12+0000
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وقالت صحيفة "القبس" الكويتية نقلا عن مصادر محلية لم تسمها إن شبكة شراء الأصوات تتكون من شخصين تم تجنيدهما لصالح 3 مرشحين.وأضافت أن أحد الشخصين يعمل حكم كرة قدم، وتم ضبط مبالغ مالية في حوزته مخصصة لشراء أصوات الناخبين.ولدى التحقيق معه اعترف الحكم بأنه يعمل لصالح المرشحين الثلاثة.وكان المتهم والعضو الآخر في الشبكة يشتريان أصوات الناخبين مقابل 1000 دينار كويتي(3263 دولارا)، كانا يتفقان على منح 500 دينار منها لمن يبيع صوته قبل التصويت و500 دينار بعدها.فيما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن المتهمين يعملان لصالح 3 مرشحين في الدائرة الأولى والثانية والرابعة وأنه عُثر بحوزتهما على مبالغ نقدية، وكشوفات خاصة بالناخبين، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.وللمرة الثانية خلال أقل من 9 أشهر يتوجه الكويتيون إلى صناديق الاقتراع، يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو/ حزيران الجاري، لاختيار ممثليهم في مجلس الأمة (البرلمان) بعدما قضت المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التي أُجريت، في 29 سبتمبر/ أيلول العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230525/الكويت-المحكمة-الدستورية-تؤكد-بطلان-مجلس-الأمة-2022-1077416251.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
يقودها حكم كرة قدم.. ضبط شبكة بالكويت لشراء أصوات الناخبين مقابل أكثر من 3 آلاف دولار للواحد
20:12 GMT 03.06.2023 (تم التحديث: 20:19 GMT 03.06.2023) تابعنا عبر
ضبطت السلطات الكويتية، اليوم السبت، شبكة سماسرة لشراء أصوات الناخبين لصالح مرشحين يخوضون انتخابات مجلس الأمة المقررة الثلاثاء المقبل.
وقالت صحيفة
"القبس" الكويتية نقلا عن مصادر محلية لم تسمها إن شبكة شراء الأصوات تتكون من شخصين تم تجنيدهما لصالح 3 مرشحين.
وأضافت أن أحد الشخصين يعمل حكم كرة قدم، وتم ضبط مبالغ مالية في حوزته مخصصة لشراء أصوات الناخبين.
ولدى التحقيق معه اعترف الحكم بأنه يعمل لصالح المرشحين الثلاثة.
وكان المتهم والعضو الآخر في الشبكة يشتريان أصوات الناخبين مقابل 1000 دينار كويتي(3263 دولارا)، كانا يتفقان على منح 500 دينار منها لمن يبيع صوته قبل التصويت و500 دينار بعدها.
فيما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن المتهمين يعملان لصالح 3 مرشحين في الدائرة الأولى والثانية والرابعة وأنه عُثر بحوزتهما على مبالغ نقدية، وكشوفات خاصة بالناخبين، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.
وللمرة الثانية خلال أقل من 9 أشهر يتوجه الكويتيون إلى صناديق الاقتراع، يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو/ حزيران الجاري، لاختيار ممثليهم في مجلس الأمة (البرلمان) بعدما قضت المحكمة الدستورية
ببطلان الانتخابات التي أُجريت، في 29 سبتمبر/ أيلول العام الماضي.