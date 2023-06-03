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https://sputnikarabic.ae/20230603/بينها-تعلم-لغة-أجنبية-وزارة-تونسية-تمنح-أطفالا-ظهروا-وهم-يرقصون-بأسلحة-بيضاء-جملة-من-الامتيازات-1077713107.html
بينها تعلم لغة أجنبية.. وزارة تونسية تمنح أطفالا ظهروا وهم يرقصون بأسلحة بيضاء جملة من الامتيازات
بينها تعلم لغة أجنبية.. وزارة تونسية تمنح أطفالا ظهروا وهم يرقصون بأسلحة بيضاء جملة من الامتيازات
قررت وزارة تونسية، منح أطفال ظهروا في مقطع فيديو خلف جدلا واسعا وهم يرقصون بالسلاح الأبيض جملة من الامتيازات في محاولة لتشجيعهم على الانخراط في نشاطات مفيدة... 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T20:56+0000
2023-06-03T20:56+0000
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وأعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بيان، اليوم السبت، نقله التلفزيون الرسمي، منح هؤلاء الأطفال الرعاية النفسية ودمجهم ضمن أنشطة رياضيّة تتماشى مع رغباتهم وتستجيب لتطلعاتهم بهدف تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم مع التكفل بملابسهم الرياضية.كما قررت الوزارة منحهم دورات لتعلم لغة أجنبية لمدة سنة وذلك ضمن مبادرة تم الإعلان عنها بعد لقاء وزيرة الأسرة بهؤلاء الأطفال القصر في وقت سابق من الشهر الماضي.وظهر مجموعة من الأطفال التونسيين في مقطع فيديو مطلع مايو/آيار الماضي وهم يؤدون أغنية راب مبتذلة ويلوحون بأسلحة بيضاء متنوعة ما أثار جدلا ورفضا واسعين في البلاد.ولاحقا وجهت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة بتحديد مكان تصوير الفيديو الصادم، واتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة بحق كل مَن يثبت إدانته في استغلال وضع الأطفال أو التقصير في حماية مصلحتهم.وأهابت الوزارة "بالأولياء بالاضطلاع بدورهم في مرافقة ومراقبة ورعاية أبنائهم والسهر على متابعة وضعياتهم ووقايتهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر".
https://sputnikarabic.ae/20230220/أطفال-الشوارع-في-تونس-قصص-من-المعاناة-تحت-أنظار-المارة-1073789851.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار

بينها تعلم لغة أجنبية.. وزارة تونسية تمنح أطفالا ظهروا وهم يرقصون بأسلحة بيضاء جملة من الامتيازات

20:56 GMT 03.06.2023
© Sputnik . Mariam Gaderaأطفال الشوارع في تونس
أطفال الشوارع في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
© Sputnik . Mariam Gadera
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قررت وزارة تونسية، منح أطفال ظهروا في مقطع فيديو خلف جدلا واسعا وهم يرقصون بالسلاح الأبيض جملة من الامتيازات في محاولة لتشجيعهم على الانخراط في نشاطات مفيدة وتطوير وتنمية قدراتهم الرياضية والعلمية.
وأعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بيان، اليوم السبت، نقله التلفزيون الرسمي، منح هؤلاء الأطفال الرعاية النفسية ودمجهم ضمن أنشطة رياضيّة تتماشى مع رغباتهم وتستجيب لتطلعاتهم بهدف تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم مع التكفل بملابسهم الرياضية.
كما قررت الوزارة منحهم دورات لتعلم لغة أجنبية لمدة سنة وذلك ضمن مبادرة تم الإعلان عنها بعد لقاء وزيرة الأسرة بهؤلاء الأطفال القصر في وقت سابق من الشهر الماضي.
وظهر مجموعة من الأطفال التونسيين في مقطع فيديو مطلع مايو/آيار الماضي وهم يؤدون أغنية راب مبتذلة ويلوحون بأسلحة بيضاء متنوعة ما أثار جدلا ورفضا واسعين في البلاد.
أطفال الشوارع في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
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ولاحقا وجهت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة بتحديد مكان تصوير الفيديو الصادم، واتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة بحق كل مَن يثبت إدانته في استغلال وضع الأطفال أو التقصير في حماية مصلحتهم.
وأهابت الوزارة "بالأولياء بالاضطلاع بدورهم في مرافقة ومراقبة ورعاية أبنائهم والسهر على متابعة وضعياتهم ووقايتهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر".
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