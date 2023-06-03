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https://sputnikarabic.ae/20230603/زلزال-بقوة-59-درجة-يضرب-خليج-عدن-1077696790.html
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب خليج عدن
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب خليج عدن
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم السبت، أن زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر وقع في منطقة خليج عدن. 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T09:44+0000
2023-06-03T09:44+0000
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وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال يقع على بعد 184 كيلومترا شمال غربي مدينة بوساسو في الصومال.وعلى بعد 238 كيلومترا جنوب غربي مدينة المكلا اليمنية، حيث يعيش أكثر من 560 ألف نسمة.وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.
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زلزال, العالم العربي, الأخبار, أخبار اليمن الأن, الصومال
زلزال, العالم العربي, الأخبار, أخبار اليمن الأن, الصومال

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب خليج عدن

09:44 GMT 03.06.2023
© AP Photoمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
© AP Photo
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم السبت، أن زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر وقع في منطقة خليج عدن.
وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال يقع على بعد 184 كيلومترا شمال غربي مدينة بوساسو في الصومال.
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وعلى بعد 238 كيلومترا جنوب غربي مدينة المكلا اليمنية، حيث يعيش أكثر من 560 ألف نسمة.
وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.
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