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https://sputnikarabic.ae/20230603/مقتل-قائد-قوات-الدفاع-المجتمعي-في-ناحية-بمنطقة-الشمال-الأقصى-للكاميرون-1077692239.html
مقتل قائد قوات الدفاع المجتمعي في ناحية بمنطقة الشمال الأقصى للكاميرون
مقتل قائد قوات الدفاع المجتمعي في ناحية بمنطقة الشمال الأقصى للكاميرون
لقي قائد مجموعة أهلية في منطقة الشمال الأقصى للكاميرون مصرعه في ساعة مبكرة من يوم الجمعة، على يد مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى جماعة بوكو حرام الإرهابية، وفقا... 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T00:31+0000
2023-06-03T00:31+0000
العالم
أخبار الكاميرون اليوم
بوكو حرام
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وقال مسؤول عسكري في المنطقة، إن قائد قوات الدفاع المجتمعي قُتل عندما داهم مسلحون ناحية عمشيد بالمنطقة.وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الشاب القتيل البالغ من العمر 36 عامًا كان قائداً بارزًا في مكافحة الإرهاب، وموته يمثل ضربة كبيرة، وفقا لوكالة شينخوا.وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المسلحين نهبوا أيضا الممتلكات، منها الطعام والملابس.تم تشكيل أكثر من 30 مجموعة أهلية في المنطقة منذ أن بدأت بوكو حرام نشاطها الإرهابي في عام 2014، وفقًا لتقارير أمنية.
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العالم, أخبار الكاميرون اليوم, بوكو حرام
العالم, أخبار الكاميرون اليوم, بوكو حرام

مقتل قائد قوات الدفاع المجتمعي في ناحية بمنطقة الشمال الأقصى للكاميرون

00:31 GMT 03.06.2023
© AFP 2023 / REINNIER KAZEجنود كاميرونيون يحملون توابيت مغطاة بأعلام الكاميرون وتحتوي على رفات زملائهم الجنود
جنود كاميرونيون يحملون توابيت مغطاة بأعلام الكاميرون وتحتوي على رفات زملائهم الجنود - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
© AFP 2023 / REINNIER KAZE
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لقي قائد مجموعة أهلية في منطقة الشمال الأقصى للكاميرون مصرعه في ساعة مبكرة من يوم الجمعة، على يد مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى جماعة بوكو حرام الإرهابية، وفقا لمصادر محلية وأمنية.
وقال مسؤول عسكري في المنطقة، إن قائد قوات الدفاع المجتمعي قُتل عندما داهم مسلحون ناحية عمشيد بالمنطقة.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الشاب القتيل البالغ من العمر 36 عامًا كان قائداً بارزًا في مكافحة الإرهاب، وموته يمثل ضربة كبيرة، وفقا لوكالة شينخوا.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المسلحين نهبوا أيضا الممتلكات، منها الطعام والملابس.
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تم تشكيل أكثر من 30 مجموعة أهلية في المنطقة منذ أن بدأت بوكو حرام نشاطها الإرهابي في عام 2014، وفقًا لتقارير أمنية.
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