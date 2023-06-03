https://sputnikarabic.ae/20230603/مقتل-قائد-قوات-الدفاع-المجتمعي-في-ناحية-بمنطقة-الشمال-الأقصى-للكاميرون-1077692239.html
مقتل قائد قوات الدفاع المجتمعي في ناحية بمنطقة الشمال الأقصى للكاميرون
مقتل قائد قوات الدفاع المجتمعي في ناحية بمنطقة الشمال الأقصى للكاميرون
لقي قائد مجموعة أهلية في منطقة الشمال الأقصى للكاميرون مصرعه في ساعة مبكرة من يوم الجمعة، على يد مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى جماعة بوكو حرام الإرهابية، وفقا... 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T00:31+0000
2023-06-03T00:31+0000
2023-06-03T00:31+0000
العالم
أخبار الكاميرون اليوم
بوكو حرام
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وقال مسؤول عسكري في المنطقة، إن قائد قوات الدفاع المجتمعي قُتل عندما داهم مسلحون ناحية عمشيد بالمنطقة.وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الشاب القتيل البالغ من العمر 36 عامًا كان قائداً بارزًا في مكافحة الإرهاب، وموته يمثل ضربة كبيرة، وفقا لوكالة شينخوا.وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المسلحين نهبوا أيضا الممتلكات، منها الطعام والملابس.تم تشكيل أكثر من 30 مجموعة أهلية في المنطقة منذ أن بدأت بوكو حرام نشاطها الإرهابي في عام 2014، وفقًا لتقارير أمنية.
https://sputnikarabic.ae/20230408/دعم-غربي-وانتشار-واسع-خبراء-يحذرون-من-تحركات-داعش-الإرهابي-في-بحيرة-تشاد-1075688725.html
أخبار الكاميرون اليوم
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار الكاميرون اليوم, بوكو حرام
العالم, أخبار الكاميرون اليوم, بوكو حرام
مقتل قائد قوات الدفاع المجتمعي في ناحية بمنطقة الشمال الأقصى للكاميرون
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لقي قائد مجموعة أهلية في منطقة الشمال الأقصى للكاميرون مصرعه في ساعة مبكرة من يوم الجمعة، على يد مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى جماعة بوكو حرام الإرهابية، وفقا لمصادر محلية وأمنية.
وقال مسؤول عسكري في المنطقة، إن قائد قوات الدفاع المجتمعي قُتل عندما داهم مسلحون ناحية عمشيد بالمنطقة.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الشاب القتيل البالغ من العمر 36 عامًا كان قائداً بارزًا في مكافحة الإرهاب، وموته يمثل ضربة كبيرة، وفقا لوكالة شينخوا.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المسلحين نهبوا أيضا الممتلكات، منها الطعام والملابس.
تم تشكيل أكثر من 30 مجموعة أهلية في المنطقة منذ أن بدأت بوكو حرام نشاطها الإرهابي في عام 2014، وفقًا لتقارير أمنية.