https://sputnikarabic.ae/20230604/تعليق-إضراب-المخابز-في-تونس-1077741861.html
تعليق إضراب المخابز في تونس
تعليق إضراب المخابز في تونس
أعلن رئيس الغرفة الجهوية للمخابز بولاية القصرين التونسية، عبد الله فريضي، تعليق الإضراب المقرر ليوم غد الاثنين، في قطاع المخابز بالقصرين، بعد وعود السلطات... 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T20:54+0000
2023-06-04T20:54+0000
2023-06-04T20:54+0000
العالم العربي
تونس
أخبار تونس اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/19/1077435577_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_161a4bb00712505414d3b765e581a1a2.jpg
من جانبه، صرح رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالقصرين مختار المنصري، لراديو "موزاييك" بأن السلطات وعدت بصرف مستحقات شهرين بذمة الدولة للمخابز في قادم الأيام، مع النظر في بقية المتخلدات في شهر يوليو/ تموز المقبل.وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز بالقصرين عبد الحميد علوي، تنفيذ الغرفة لإضراب أيام 5 و6 و7 يونيو/ حزيران 2023، للمطالبة بسداد مستحقات المخابز من قبل وزارة التجارة.ونقل علوي مطالب الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز بالقصرين بزيادة في الحصة الشهرية للمخابز من المواد الأولية، إضافة إلى دعوة وزارة التجارة ووزارة المالية إلى جلسة عمل مع أصحاب القطاع بالجهة.وترهق أزمة الخبز المواطنين في تونس في ظل ارتفاع نسب التضخم (10.4%)، ويصفها الرئيس قيس سعيد بـ "المفتعلة"، إذ يتهم أطرافا "بالسعي إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية والعمل على افتعال الأزمات".وقال الرئيس، خلال لقاء جمعه بوزيرة التجارة، إن "فقدان بعض المواد الأخرى أو ندرتها في بعض الجهات على غرار القهوة والسكر على سبيل المثال هي بسبب الاحتكار والمضاربة غير المشروعة، وسيطرة بعض اللوبيات على مسالك التوزيع بهدف التنكيل بالشعب".
https://sputnikarabic.ae/20230525/أزمة-الخبز-تطارد-التونسيين-مجددا-واتهامات-رسمية-بافتعال-الأزمة-1077436158.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/19/1077435577_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_8246cc50ce43a7bcf9cf35ffb314631c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
تعليق إضراب المخابز في تونس
تابعنا عبر
أعلن رئيس الغرفة الجهوية للمخابز بولاية القصرين التونسية، عبد الله فريضي، تعليق الإضراب المقرر ليوم غد الاثنين، في قطاع المخابز بالقصرين، بعد وعود السلطات بتحقيق مطالب الغرفة.
من جانبه، صرح رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالقصرين مختار المنصري، لراديو
"موزاييك" بأن السلطات وعدت بصرف مستحقات شهرين بذمة الدولة للمخابز في قادم الأيام، مع النظر في بقية المتخلدات في شهر يوليو/ تموز المقبل.
وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز بالقصرين عبد الحميد علوي، تنفيذ الغرفة لإضراب أيام 5 و6 و7 يونيو/ حزيران 2023، للمطالبة بسداد مستحقات المخابز من قبل وزارة التجارة.
ونقل علوي مطالب الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز بالقصرين بزيادة في الحصة الشهرية للمخابز من المواد الأولية، إضافة إلى دعوة وزارة التجارة ووزارة المالية إلى جلسة عمل مع أصحاب القطاع بالجهة.
وترهق أزمة الخبز المواطنين
في تونس في ظل ارتفاع نسب التضخم (10.4%)، ويصفها الرئيس قيس سعيد بـ "المفتعلة"، إذ يتهم أطرافا "بالسعي إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية والعمل على افتعال الأزمات".
وقال الرئيس، خلال لقاء جمعه بوزيرة التجارة، إن "فقدان بعض المواد الأخرى أو ندرتها في بعض الجهات على غرار القهوة والسكر على سبيل المثال هي بسبب الاحتكار والمضاربة غير المشروعة، وسيطرة بعض اللوبيات على مسالك التوزيع بهدف التنكيل بالشعب".