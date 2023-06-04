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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230604/صفارات-الإنذار-تدوي-في-4-مقاطعات-أوكرانية-1077714902.html
صفارات الإنذار تدوي في 4 مقاطعات أوكرانية
صفارات الإنذار تدوي في 4 مقاطعات أوكرانية
أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية، صباح اليوم السبت، إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعات بولتافا وخاركوف وسومي ودنيبروبتروفسك، وفي... 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T05:22+0000
2023-06-04T05:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ووفقا للخريطة فقد تم إطلاق صفارات الإنذار في المقاطعات المشار إليها صباحا وفقط في مقاطعة سومي استمرت طوال الليل.يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230604/الدفاع-قاذفات-اللهب-سولنتسيبيك-تدمر-نقطة-تمركز-للقوات-الأوكرانية-قرب-غوليايبول---عاجل-1077714257.html
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العالم
العالم

صفارات الإنذار تدوي في 4 مقاطعات أوكرانية

05:22 GMT 04.06.2023
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
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أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية، صباح اليوم السبت، إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعات بولتافا وخاركوف وسومي ودنيبروبتروفسك، وفي الجزء الذي ما زالت تسيطر عليه قوات كييف حتى الآن من مقاطعة زابوروجيا، محذرة من ضربات جوية روسية.
ووفقا للخريطة فقد تم إطلاق صفارات الإنذار في المقاطعات المشار إليها صباحا وفقط في مقاطعة سومي استمرت طوال الليل.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
الدفاع الروسية: قاذفات اللهب "سولنتسيبيك" تدمر نقطة تمركز للقوات الأوكرانية قرب غوليايبول
02:43 GMT
يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.
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