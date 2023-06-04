https://sputnikarabic.ae/20230604/صفارات-الإنذار-تدوي-في-4-مقاطعات-أوكرانية-1077714902.html
صفارات الإنذار تدوي في 4 مقاطعات أوكرانية
صفارات الإنذار تدوي في 4 مقاطعات أوكرانية
أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية، صباح اليوم السبت، إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعات بولتافا وخاركوف وسومي ودنيبروبتروفسك، وفي... 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T05:22+0000
2023-06-04T05:22+0000
2023-06-04T05:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ووفقا للخريطة فقد تم إطلاق صفارات الإنذار في المقاطعات المشار إليها صباحا وفقط في مقاطعة سومي استمرت طوال الليل.يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230604/الدفاع-قاذفات-اللهب-سولنتسيبيك-تدمر-نقطة-تمركز-للقوات-الأوكرانية-قرب-غوليايبول---عاجل-1077714257.html
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العالم
صفارات الإنذار تدوي في 4 مقاطعات أوكرانية
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أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية، صباح اليوم السبت، إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعات بولتافا وخاركوف وسومي ودنيبروبتروفسك، وفي الجزء الذي ما زالت تسيطر عليه قوات كييف حتى الآن من مقاطعة زابوروجيا، محذرة من ضربات جوية روسية.
ووفقا للخريطة فقد تم إطلاق صفارات الإنذار في المقاطعات المشار إليها صباحا وفقط في مقاطعة سومي استمرت طوال الليل.
يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.