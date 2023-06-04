لحظة بلحظة.. بث مباشر لمباراة الأهلي والوداد في نهائي أبطال أفريقيا

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تنطلق، اليوم الأحد، مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بين فريقي الأهلي المصري والوداد المغربي، على ملعب استاد القاهرة.
18:23 GMT 04.06.2023
سقوط حارس الوداد ويطلب العلاج
18:21 GMT 04.06.2023
© Sputnik . mohamed Hemida
18:19 GMT 04.06.2023
كهربا يهدر انفرادا بحارس الوداد يوسف المطيع في الدقيقة 19 من الشوط الأول
18:18 GMT 04.06.2023
هجمة أهلاوية خطيرة لبيرسي تاو تنتهي بضربة ركنية
18:16 GMT 04.06.2023
استمرار المحاولات الهجومية للأهلي في مواجهة الصلابة الدفاعية للوداد
18:09 GMT 04.06.2023
سقوط لاعب الأهلي حسين الشحات على حدود منطقة جزاء الوداد دون احتساب خطأ
18:08 GMT 04.06.2023
فرصة خطيرة للأهلي من لاعبه إليو ديانج قبل أن تخرج الكرة إلى خارج الملعب
18:06 GMT 04.06.2023
استحواذ للأهلي في وسط الملعب دون خطورة حقيقية
18:04 GMT 04.06.2023
خطأ ضد مدافع الأهلي ياسر إبراهيم في وسط الملعب
18:01 GMT 04.06.2023
صافرة البداية...
17:55 GMT 04.06.2023
© Sputnik . mohamed Hemida
17:52 GMT 04.06.2023
وصول لاعبي فريقي الأهلي والوداد إلى ستاد القاهرة تمهيدا لبدء اللقاء
17:48 GMT 04.06.2023
17:44 GMT 04.06.2023
عشرات الآلاف من جمهور الأهلي في ستاد القاهرة لمساندة فريقهم في مواجهة الوداد المغربي
17:41 GMT 04.06.2023