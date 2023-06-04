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https://sputnikarabic.ae/20230604/لحظة-بلحظة-بث-مباشر-لمباراة-الأهلي-والوداد-في-نهائي-أبطال-أفريقيا-1077737435.html
لحظة بلحظة.. بث مباشر لمباراة الأهلي والوداد في نهائي أبطال أفريقيا
لحظة بلحظة.. بث مباشر لمباراة الأهلي والوداد في نهائي أبطال أفريقيا
تنطلق، اليوم الأحد، مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بين فريقي الأهلي المصري والوداد المغربي، على ملعب استاد القاهرة. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T17:38+0000
2023-06-04T17:46+0000
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رياضة, أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم, новый онлайн для белой редактуры, منوعات
رياضة, أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم, новый онлайн для белой редактуры, منوعات
عشرات الالاف من جمهور الاهلي في ستاد القاهرة لمساندة فريقها ضد الوداد المغربي - سبوتنيك عربي

لحظة بلحظة.. بث مباشر لمباراة الأهلي والوداد في نهائي أبطال أفريقيا

17:38 GMT 04.06.2023 (تم التحديث: 17:46 GMT 04.06.2023)
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تنطلق، اليوم الأحد، مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بين فريقي الأهلي المصري والوداد المغربي، على ملعب استاد القاهرة.
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