https://sputnikarabic.ae/20230605/إعلام-تركيا-تقرر-رفع-رسوم-المرور-عبر-مضيقي-البوسفور-والدردنيل-1077743410.html
إعلام: تركيا تقرر رفع رسوم المرور عبر مضيقي البوسفور والدردنيل
إعلام: تركيا تقرر رفع رسوم المرور عبر مضيقي البوسفور والدردنيل
أكدت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، أن أنقرة سترفع اعتبارًا من 1 يوليو/تموز المقبل رسوم المرور عبر مضائق البوسفور والدردنيل، بأكثر من 8 بالمئة. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T03:26+0000
2023-06-05T03:26+0000
2023-06-05T03:26+0000
أخبار تركيا اليوم
البوسفور
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/11/1058737406_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_7a20234d8fa22b1c2508bfa40a6e77c0.jpg
أنقرة - سبوتنيك. ويأتي ذلك وفقا للحقوق الممنوحة لتركيا بموجب اتفاقية مونترو، ومع تطبيق هذا الإجراء سيرتفع الدخل السنوي من عائدات العبور إلى 900 مليون دولار.وكتبت صحيفة"ايدنليك" التركية في إشارة إلى قرار المديرية الرئيسية للشؤون البحرية التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية، إنه "اعتبارًا من 1 يوليو 2023، ستزيد تركيا تكلفة رسوم المنارة والإخلاء والرعاية الطبية خلال عبور المضائق إلى 4.42 دولار (بزيادة قدرها 8.3 في المائة للحمولة الصافية للسفينة التجارية)، وسترتفع الإيرادات، التي تبلغ حاليا من 160-170 مليون دولار، إلى 900 مليون دولار".وفقا لاتفاقية مونترو الموقعة في عام 1936، يحق لتركيا تحصيل رسوم المنارات والإجلاء والرعاية الطبية من السفن التي تمر عبر المضائق وتغادرها.
https://sputnikarabic.ae/20230604/كاتم-أسرار-مستقبل-تركيا-من-هو-وزير-الخارجية-الجديد-هاكان-فيدان؟-1077734462.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/11/1058737406_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9eb057c26513f968063a6f861a522435.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, البوسفور, العالم
أخبار تركيا اليوم, البوسفور, العالم
إعلام: تركيا تقرر رفع رسوم المرور عبر مضيقي البوسفور والدردنيل
تابعنا عبر
أكدت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، أن أنقرة سترفع اعتبارًا من 1 يوليو/تموز المقبل رسوم المرور عبر مضائق البوسفور والدردنيل، بأكثر من 8 بالمئة.
أنقرة - سبوتنيك. ويأتي ذلك وفقا للحقوق الممنوحة لتركيا بموجب اتفاقية مونترو
، ومع تطبيق هذا الإجراء سيرتفع الدخل السنوي من عائدات العبور إلى 900 مليون دولار.
وكتبت صحيفة"ايدنليك" التركية في إشارة إلى قرار المديرية الرئيسية للشؤون البحرية التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية، إنه "اعتبارًا من 1 يوليو 2023، ستزيد تركيا تكلفة رسوم المنارة والإخلاء والرعاية الطبية خلال عبور المضائق إلى 4.42 دولار (بزيادة قدرها 8.3 في المائة للحمولة الصافية للسفينة التجارية)، وسترتفع الإيرادات، التي تبلغ حاليا من 160-170 مليون دولار، إلى 900 مليون دولار".
وفقا لاتفاقية مونترو الموقعة في عام 1936، يحق لتركيا تحصيل رسوم المنارات والإجلاء والرعاية الطبية من السفن التي تمر عبر المضائق وتغادرها.