https://sputnikarabic.ae/20230605/الطوارئ-الروسية-تدعم-فوج-إطفاء-دمشق-بـ8-أطنان-من-المعدات-الخاصة-بإخماد-الحرائق-1077776575.html

الطوارئ الروسية تدعم فوج إطفاء دمشق بـ8 أطنان من المعدات الخاصة بإخماد الحرائق

الطوارئ الروسية تدعم فوج إطفاء دمشق بـ8 أطنان من المعدات الخاصة بإخماد الحرائق

سلمت وزارة الطوارئ الروسية مساعدات خاصة بإخماد الحرائق إلى فوج إطفاء دمشق بهدف ترميم النقص في احتياجات قطاع الإطفاء والإنقاذ. 05.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-05T20:28+0000

2023-06-05T20:28+0000

2023-06-05T20:28+0000

أخبار سوريا اليوم

روسيا

وزارة الطوارئ الروسية

حصري

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تضمنت المساعدات خراطيم ضغط متنوعة وأجهزة غطس ووقاية من الدخان، وتنفس وخوذاً وسترات وقفازات واقية، ومعدات أخرى تتعلق باحتياج قطاع الإطفاء والإنقاذ، ومعدات أخرى ذات علاقة.وعبّر محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي عن شكره للجانب الروسي على الدعم المقدم في مجال الإطفاء والإنقاذ والدفاع المدني، مبيناً في تصريح لـ "سبوتنيك" أن وزارة الطوارئ الروسية قامت بتسليم 8 أطنان من المعدات والأدوات الخاصة بإخماد الحرائق، وهي كفيلة بالمساعدة في بإنقاذ أرواح الكثير من البشر.وأشار كريشاتي إلى أن المساعدات المقدمة سيتم توزيعها على مراكز الإطفاء في دمشق ليتم الاستفادة منها في إخماد الحرائق وتبريدها، وحماية كوادر الإطفاء وتعزيز عملهم.بدوره أشار الإطفائي حسين زيتون إلى أن المعدات التي تم تسليمها تتضمن تجهيزات خاصة برجال الإطفاء تستخدم بشكل يومي، إضافة إلى تجهيزات تساعد في تحليل الغازات الناتجة عن الحرائق.وبين الإطفائي زيتون في تصريح لـ "سبوتنيك" أن المعدات المقدمة تعزز عمل فريق إنقاذ للتدخل السريع في لحظات الكوارث والحرائق، وستزيد من فرص الإنقاذ، وترفع مستويات الجاهزية لمواجهة الكوارث وإزالة عواقبها خاصة في ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة التي تمنع استيراد هذه المعدات حيث يوجد لدينا نقص كبير بها نتيجة الحرب التي دمرت وحرقت معظم آلياتنا.وسبق أن تم صباح اليوم، توقيع إتفاقية تعاون بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة اليوم، مع وزارة الطوارئ الروسية مذكرة تعاون للافتتاح مركز تدريبي في محافظة اللاذقية خاص بتدريب الشباب السوريين على الدفاع المدني ولتبادل الخبرات والتدريب والتأهيل وتعزيز التعاون في مجال الطوارئ والحماية من آثار الكوارث الطبيعة.وأكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف في تصريح لـ "سبوتنيك" أهمية المذكرة التي تم توقيعها لكونها تشكل الإطار المناسب لتضافر الجهود وتأطير العمل وفق آلية محددة، وترميم النقص الحاصل في مجال الدفاع المدني.ولفت الوزير السوري إلى أن الإرهاب قام بتدمير وحرق الكثير من الأليات الخاصة بهذا القطاع، منوها بتبادل الخبرات بين الجانبين والاستفادة من الخبرة الروسية في تدريب كوادر قطاع الإطفاء والدفاع المدني في سوريا.وأشار مخلوف إلى أن العمل المشترك والتعاون بين الهيئتين التنسيقيتين السورية الروسية لعودة المهجرين السوريين يهدف إلى تحقيق الغاية الأساسية، وهي عودة جميع المهجرين السوريين إلى ديارهم، من خلال تأمين كل متطلبات العودة من إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية.بدوره أكد نائب وزير الطوارئ الروسي اللواء أليكسي سيركو في تصريح لـ "سبوتنيك" أن المركز الخاص بتدريب الشباب سيتم افتتاحه خلال العام المقبل.ولفت اللواء سيركو، إلى استعداد الخبراء الروس لتدريب وتدريس الكوادر السورية في المعاهد والجامعات الروسية المعنية بحالات الطوارئ، مشددا على ضرورة مواصلة العمل لإرساء قاعدة قانونية للتعاون بين الجانبين، مبينا أهمية تعزيز التبادل العلمي والتقني والاطلاع على أحدث التقنيات التي تتيح تطوير الخبرات لدى الجانبين.

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