عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230605/ترتيب-أقوى-10-جيوش-عربية-في-2023-1077757317.html
ترتيب أقوى 10 جيوش عربية في 2023
ترتيب أقوى 10 جيوش عربية في 2023
تمتلك الدول العربية قدرات عسكرية متباينة تجعل تصنيف بعضها ضمن أقوى جيوش العالم، بينما تصنف دول أخرى في مراتب متواضعة عالميا. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T12:36+0000
2023-06-05T12:36+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/05/1077756795_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_0da4c1db5ca1078e5555e54bff4abd1f.png
ويتصدر الجيش المصري قائمة أقوى الجيوش العربية في 2023، بينما يأتي الجيش الصومالي في المرتبة الأخيرة بين الجيوش العربية، ويحل في المرتبة رقم 142 بين أضخم 145 جيشا في العالم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/05/1077756795_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_2c577e9e03ad7f288923b4e35281394c.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

ترتيب أقوى 10 جيوش عربية في 2023

12:36 GMT 05.06.2023
تابعنا عبرTelegram
تمتلك الدول العربية قدرات عسكرية متباينة تجعل تصنيف بعضها ضمن أقوى جيوش العالم، بينما تصنف دول أخرى في مراتب متواضعة عالميا.
ويتصدر الجيش المصري قائمة أقوى الجيوش العربية في 2023، بينما يأتي الجيش الصومالي في المرتبة الأخيرة بين الجيوش العربية، ويحل في المرتبة رقم 142 بين أضخم 145 جيشا في العالم.
ترتيب أقوى 10 جيوش عربية في 2023 - سبوتنيك عربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:06 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 07:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала