https://sputnikarabic.ae/20230605/ترتيب-أقوى-10-جيوش-عربية-في-2023-1077757317.html
ترتيب أقوى 10 جيوش عربية في 2023
ترتيب أقوى 10 جيوش عربية في 2023
تمتلك الدول العربية قدرات عسكرية متباينة تجعل تصنيف بعضها ضمن أقوى جيوش العالم، بينما تصنف دول أخرى في مراتب متواضعة عالميا. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T12:36+0000
2023-06-05T12:36+0000
2023-06-05T12:36+0000
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ويتصدر الجيش المصري قائمة أقوى الجيوش العربية في 2023، بينما يأتي الجيش الصومالي في المرتبة الأخيرة بين الجيوش العربية، ويحل في المرتبة رقم 142 بين أضخم 145 جيشا في العالم.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
ترتيب أقوى 10 جيوش عربية في 2023
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تمتلك الدول العربية قدرات عسكرية متباينة تجعل تصنيف بعضها ضمن أقوى جيوش العالم، بينما تصنف دول أخرى في مراتب متواضعة عالميا.
ويتصدر الجيش المصري قائمة أقوى الجيوش العربية في 2023، بينما يأتي الجيش الصومالي في المرتبة الأخيرة بين الجيوش العربية، ويحل في المرتبة رقم 142 بين أضخم 145 جيشا في العالم.