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https://sputnikarabic.ae/20230605/تصويت-هل-تحل-عملة-بريكس-محل-الدولار-الذي-تحول-إلى-عصا-أمريكية--1077765092.html
تصويت... هل تحل عملة "بريكس" محل الدولار الذي تحول إلى "عصا أمريكية"؟
تصويت... هل تحل عملة "بريكس" محل الدولار الذي تحول إلى "عصا أمريكية"؟
طلبت مجموعة دول "بريكس" من بنك التنمية الجديد في شنغهاي، إرشادات حول كيفية إنشاء عملة مشتركة جديدة محتملة لتسهيل تنمية الاقتصاد العالمي وحماية أعضاء المجموعة... 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T14:47+0000
2023-06-05T14:47+0000
اقتصاد
العالم
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واعتبر خبراء ومحللون مختصون في مجال الاقتصاد أن هذه الخطوة هي بداية الطريق لتقليل التعامل بالدولار دوليا وعالميا، خصوصا بعد استخدام واشنطن للدولار "كعصا ضد الدول" وأداة لتنفيذ أجندات سياسية وعسكرية من خلال آلية العقوبات الجائرة التي تفرضها في وجه خصومها حول العالم.وتأتي خطوة مجموعة "بريكس" بالتزامن مع بدء التعامل الفعلي على مستوى العالم بالعملات المحلية مثل الروبل واليوان وغيرها، وانخفاض نسب احتياطيات الدولار في البنوك العالية. برأيك: هل نشهد انحسار الدولار في التعاملات الدولية أمام عملة "بريكس" المحتملة؟الجدير بالذكر أنه في الأول من يونيو/ حزيران، جمعت مجموعة بريكس (وهي اختصار للبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) وزراء خارجية دولها، بالإضافة إلى نظرائهم من عدة دول مثل السعودية والإمارات ومصر وكازاخستان في قمة لمدة يومين في كيب تاون.اقرأ أيضا: هل تحل العملة المحتملة لـ"بريكس" محل الدولار قريبا؟اقرأ أيضا: خبراء يحددون 6 فوائد تجنيها مصر بانضمامها إلى بنك التنمية لـ"بريكس"
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اقتصاد, العالم, استطلاعات الرأي, опросы
اقتصاد, العالم, استطلاعات الرأي, опросы

تصويت... هل تحل عملة "بريكس" محل الدولار الذي تحول إلى "عصا أمريكية"؟

14:47 GMT 05.06.2023
© AFP 2023الدولار
الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
© AFP 2023
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طلبت مجموعة دول "بريكس" من بنك التنمية الجديد في شنغهاي، إرشادات حول كيفية إنشاء عملة مشتركة جديدة محتملة لتسهيل تنمية الاقتصاد العالمي وحماية أعضاء المجموعة من العقوبات الغربية.
واعتبر خبراء ومحللون مختصون في مجال الاقتصاد أن هذه الخطوة هي بداية الطريق لتقليل التعامل بالدولار دوليا وعالميا، خصوصا بعد استخدام واشنطن للدولار "كعصا ضد الدول" وأداة لتنفيذ أجندات سياسية وعسكرية من خلال آلية العقوبات الجائرة التي تفرضها في وجه خصومها حول العالم.
وتأتي خطوة مجموعة "بريكس" بالتزامن مع بدء التعامل الفعلي على مستوى العالم بالعملات المحلية مثل الروبل واليوان وغيرها، وانخفاض نسب احتياطيات الدولار في البنوك العالية. برأيك: هل نشهد انحسار الدولار في التعاملات الدولية أمام عملة "بريكس" المحتملة؟
عدد الأصوات60
الجدير بالذكر أنه في الأول من يونيو/ حزيران، جمعت مجموعة بريكس (وهي اختصار للبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) وزراء خارجية دولها، بالإضافة إلى نظرائهم من عدة دول مثل السعودية والإمارات ومصر وكازاخستان في قمة لمدة يومين في كيب تاون.
اقرأ أيضا: هل تحل العملة المحتملة لـ"بريكس" محل الدولار قريبا؟
اقرأ أيضا: خبراء يحددون 6 فوائد تجنيها مصر بانضمامها إلى بنك التنمية لـ"بريكس"
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