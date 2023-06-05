https://sputnikarabic.ae/20230605/دراسة-تحذر-كوكب-الأرض-يدخل-مرحلة-الانقراض-السادس--1077766305.html

دراسة تحذر: كوكب الأرض يدخل مرحلة "الانقراض السادس"

دراسة تحذر: كوكب الأرض يدخل مرحلة "الانقراض السادس"

كشفت دراسة جديدة أن قرابة نصف أنواع الكائنات الحية على كوكب الأرض، تشهد انخفاضًا سريعًا في أعدادها، الأمر الذي وصفه باحثون بمرحلة "الانقراض السادس". 05.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-05T15:26+0000

2023-06-05T15:26+0000

2023-06-05T15:26+0000

مجتمع

البيئة

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حلل مؤلفو الدراسة أكثر من 70 ألف نوع في جميع أنحاء العالم، شملت الثدييات، والطيور، والزواحف، والبرمائيات، والأسماك، والحشرات، لتحديد ما إذا كانت أعدادها تنمو، أو تتقلص، أو تبقى ثابتة بمرور الوقت.ووفقا لما جاء في مقال سابق نُشر في مجلة "Biological Reviews"، وجد العلماء أن نسبة 48% من هذه الأنواع يتراجع حجم أعدادها، وأقل من 3% تشهد ازديادا.وقال دونوسو: "لقد أظهرت دراسات أخرى، أجريت على أعداد أقل بكثير من الكائنات الحية أن أزمة الانقراض المستمرة أشد خطورة مما هو متوقع بشكل عام".وأضاف: "النتائج التي توصلنا إليها تقدم تأكيدًا صارخًا لذلك على النطاق العالمي".ووجدت الدراسة أن الانخفاضات جغرافيًا تتركز أكثر في المناطق الاستوائية، وذلك لأن الحيوانات في المناطق الاستوائية أكثر حساسية للتغيرات السريعة في درجات الحرارة.قال أستاذ علوم الحفظ في جامعة "إكستر" ،بريندان جودلي، "البحث يقدم رؤى جديدة حول الاتجاهات السكانية".وتابع: "هذه دراسة مؤثرة للغاية، تغطي العالم وجميع مجموعات الفقاريات والحشرات، فإنها تؤكد مدى الضغط الذي تتعرض له الحياة البرية من التأثير البشري".

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