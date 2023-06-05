https://sputnikarabic.ae/20230605/قاذفات-تو-95-الاستراتيجية-الروسية-تحلق-فوق-بحار-أوروبا-الشمالية-ترافقها-مقاتلات-ميغ-31-فيديو-1077757841.html
قاذفات "تو 95" الاستراتيجية الروسية تحلق فوق بحار أوروبا الشمالية ترافقها مقاتلات "ميغ 31"... فيديو
قاذفات "تو 95" الاستراتيجية الروسية تحلق فوق بحار أوروبا الشمالية ترافقها مقاتلات "ميغ 31"... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز "توبوليف 95 إم إس" قامتا برحلة مجدولة، مدتها 5 ساعات فوق المياه المحايدة لبحر... 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T12:52+0000
2023-06-05T12:52+0000
2023-06-05T12:52+0000
روسيا
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو للرحلة المجدولة، حيث رافقت الطائرات الاستراتيجية مقاتلة من طراز "ميغ 31" تابعة للقوات الجوية الروسية.وأكدت الوزارة أن جميع الرحلات التابعة للقوات الجوية الروسية تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
قاذفات "تو 95" الاستراتيجية الروسية تحلق فوق بحار أوروبا الشمالية ترافقها مقاتلات "ميغ 31"... فيديو
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز "توبوليف 95 إم إس" قامتا برحلة مجدولة، مدتها 5 ساعات فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس والبحر النرويجي.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو للرحلة المجدولة، حيث رافقت الطائرات الاستراتيجية مقاتلة من طراز "ميغ 31" تابعة للقوات الجوية الروسية.
وأكدت الوزارة أن جميع الرحلات التابعة للقوات الجوية الروسية تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.