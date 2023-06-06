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https://sputnikarabic.ae/20230606/أغلى-10-فرق-لكرة-القدم-حول-العالم-1077800985.html
أغلى 10 فرق لكرة القدم في العالم
أغلى 10 فرق لكرة القدم في العالم
كشف تقرير أمريكي جديد عن قائمة لأكثر الأندية قيمة في العام 2023، وجاء ريال مدريد الإسباني على رأس تلك القائمة بـ6.07 مليارات دولار أمريكي. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

أغلى 10 فرق لكرة القدم في العالم

12:50 GMT 06.06.2023 (تم التحديث: 12:51 GMT 06.06.2023)
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كشف تقرير أمريكي جديد عن قائمة لأكثر الأندية قيمة في العام 2023، وجاء ريال مدريد الإسباني على رأس تلك القائمة بـ6.07 مليارات دولار أمريكي.
أغلى 10 فرق لكرة القدم حول العالم - سبوتنيك عربي
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