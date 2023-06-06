https://sputnikarabic.ae/20230606/أغلى-10-فرق-لكرة-القدم-حول-العالم-1077800985.html
أغلى 10 فرق لكرة القدم في العالم
أغلى 10 فرق لكرة القدم في العالم
كشف تقرير أمريكي جديد عن قائمة لأكثر الأندية قيمة في العام 2023، وجاء ريال مدريد الإسباني على رأس تلك القائمة بـ6.07 مليارات دولار أمريكي. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T12:50+0000
2023-06-06T12:50+0000
2023-06-06T12:51+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/06/1077800437_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_8d4a2a03d3df9ec323f9fd5ac730880c.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/06/1077800437_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_8df89f269890522827277d5e4209997e.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
أغلى 10 فرق لكرة القدم في العالم
12:50 GMT 06.06.2023 (تم التحديث: 12:51 GMT 06.06.2023) تابعنا عبر
كشف تقرير أمريكي جديد عن قائمة لأكثر الأندية قيمة في العام 2023، وجاء ريال مدريد الإسباني على رأس تلك القائمة بـ6.07 مليارات دولار أمريكي.