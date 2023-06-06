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إيران تعين مساعد وزير الخارجية السابق سفيرا لدى الرياض
إيران تعين مساعد وزير الخارجية السابق سفيرا لدى الرياض
أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي سفيرا لإيران لدى المملكة... 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T17:15+0000
2023-06-06T17:15+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال التلفزيون الرسمي، خلال افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض، إنه "تم تعيين علي رضا عنايتي سفيرا لإيران لدى المملكة".وشغل عنايتي سابقا منصب معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية في الوزارة.وفي وقت سابق اليوم، أعادت إيران فتح مقر سفارتها لدى السعودية في العاصمة الرياض في خطوة تأتي استكمالا لعملية تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين إيران والسعودية.وحضر ممثلون عن وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية الافتتاح في مقر السفارة الإيرانية الذي كان مغلقا لسنوات.واتفقت إيران والسعودية، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.وأتى الافتتاح بعد 3 أشهر من توقيع الاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما برعاية صينية، وكذلك بعد أن تبادل البلدان في أبريل/ نيسان الماضي، زيارة لوفدين فنيين من أجل بحث مسألة إعادة فتح السفارات.
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إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

إيران تعين مساعد وزير الخارجية السابق سفيرا لدى الرياض

17:15 GMT 06.06.2023
© Fotolia / Borna Mirahmadian / العلم الإيراني
العلم الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
© Fotolia / Borna Mirahmadian /
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أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي سفيرا لإيران لدى المملكة العربية السعودية.
طهران - سبوتنيك. وقال التلفزيون الرسمي، خلال افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض، إنه "تم تعيين علي رضا عنايتي سفيرا لإيران لدى المملكة".
وشغل عنايتي سابقا منصب معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية في الوزارة.
وفي وقت سابق اليوم، أعادت إيران فتح مقر سفارتها لدى السعودية في العاصمة الرياض في خطوة تأتي استكمالا لعملية تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين إيران والسعودية.
وحضر ممثلون عن وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية الافتتاح في مقر السفارة الإيرانية الذي كان مغلقا لسنوات.
واتفقت إيران والسعودية، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.
وأتى الافتتاح بعد 3 أشهر من توقيع الاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما برعاية صينية، وكذلك بعد أن تبادل البلدان في أبريل/ نيسان الماضي، زيارة لوفدين فنيين من أجل بحث مسألة إعادة فتح السفارات.
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