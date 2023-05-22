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وزارة الخارجية الايرانية تعين علي رضا عنايتي سفيرا لإيران في السعودية
https://sputnikarabic.ae/20230522/وزارة-الخارجية-الايرانية-تعين-علي-رضا-عنايتي-سفيرا-للجمهورية-الإسلامية-في-المملكة-العربية-السعودية-1077322234.html
وزارة الخارجية الايرانية تعين علي رضا عنايتي سفيرا لإيران في السعودية
وزارة الخارجية الايرانية تعين علي رضا عنايتي سفيرا لإيران في السعودية
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، "تعين علي رضا عنايتي سفيرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المملكة العربية السعودية". 22.05.2023, سبوتنيك عربي
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إيران, أخبار إيران, السعودية, العالم

وزارة الخارجية الايرانية تعين علي رضا عنايتي سفيرا لإيران في السعودية

16:32 GMT 22.05.2023 (تم التحديث: 16:38 GMT 22.05.2023)
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، "تعين علي رضا عنايتي سفيرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المملكة العربية السعودية".
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Артиллеристы вооруженных сил РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:25 GMT
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