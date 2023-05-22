https://sputnikarabic.ae/20230522/وزارة-الخارجية-الايرانية-تعين-علي-رضا-عنايتي-سفيرا-للجمهورية-الإسلامية-في-المملكة-العربية-السعودية-1077322234.html
وزارة الخارجية الايرانية تعين علي رضا عنايتي سفيرا لإيران في السعودية
وزارة الخارجية الايرانية تعين علي رضا عنايتي سفيرا لإيران في السعودية
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، "تعين علي رضا عنايتي سفيرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المملكة العربية السعودية". 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T16:32+0000
2023-05-22T16:32+0000
2023-05-22T16:38+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
إيران
أخبار إيران
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, السعودية, العالم
إيران, أخبار إيران, السعودية, العالم
وزارة الخارجية الايرانية تعين علي رضا عنايتي سفيرا لإيران في السعودية
16:32 GMT 22.05.2023 (تم التحديث: 16:38 GMT 22.05.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، "تعين علي رضا عنايتي سفيرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المملكة العربية السعودية".