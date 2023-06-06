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https://sputnikarabic.ae/20230606/بريطانيا-تعلن-عن-تسهيلات-لراغبي-السفر-إليها-من-دول-الخليج-والأردن-1077816214.html
بريطانيا تعلن عن تسهيلات لراغبي السفر إليها من دول الخليج والأردن
بريطانيا تعلن عن تسهيلات لراغبي السفر إليها من دول الخليج والأردن
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن تسهيلات جديدة لراغبي السفر إليها من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأردن. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T20:20+0000
2023-06-06T20:20+0000
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وذكرت الحكومة البريطانية في بيان على موقعها الرسمي أن كلفة تصريح السفر الإلكتروني الجديد (ETA) لرعايا دول الخليج والأردن سوف تكون 10 جنيهات إسترلينية فقط (12.4 دولار أمريكي).وذلك مقارنة ﺑ30 جنيها إسترلينيا يدفعها المواطن الخليجي حاليا و100 جنيه إسترليني يدفعها الأردني للحصول على تأشيرة زيارة بموجب التصريح الإلكتروني الحالي (EVW).ويشمل القرار الجديد مواطني السعودية وقطر وعمان والكويت والإمارات والبحرين والأردن.ومن المقرر بدء العمل بالتأشيرة الإلكترونية للمواطنين القطريين في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وبقية دول الخليج والأردن في فبراير/ شباط 2024.كما سيتم إزالة متطلبات تأشيرة الزيارة أمام رعايا دول مجلس التعاون الخليجي والأردن الذين يرغبون بزيارة المملكة المتحدة، لتصبح مطابقة لأولئك القادمين من الولايات المتحدة وأستراليا.ولفت البيان إلى أن الزائرين من دول الخليج والأردن يقدمون مساهمة كبيرة في صناعة السياحة في المملكة المتحدة.
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مجلس التعاون الخليجي, بريطانيا, أخبار الأردن, العالم, العالم العربي, الأخبار
مجلس التعاون الخليجي, بريطانيا, أخبار الأردن, العالم, العالم العربي, الأخبار

بريطانيا تعلن عن تسهيلات لراغبي السفر إليها من دول الخليج والأردن

20:20 GMT 06.06.2023
© Sputnikلندن
لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
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أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن تسهيلات جديدة لراغبي السفر إليها من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأردن.
وذكرت الحكومة البريطانية في بيان على موقعها الرسمي أن كلفة تصريح السفر الإلكتروني الجديد (ETA) لرعايا دول الخليج والأردن سوف تكون 10 جنيهات إسترلينية فقط (12.4 دولار أمريكي).
وذلك مقارنة ﺑ30 جنيها إسترلينيا يدفعها المواطن الخليجي حاليا و100 جنيه إسترليني يدفعها الأردني للحصول على تأشيرة زيارة بموجب التصريح الإلكتروني الحالي (EVW).
ويشمل القرار الجديد مواطني السعودية وقطر وعمان والكويت والإمارات والبحرين والأردن.
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ومن المقرر بدء العمل بالتأشيرة الإلكترونية للمواطنين القطريين في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وبقية دول الخليج والأردن في فبراير/ شباط 2024.
كما سيتم إزالة متطلبات تأشيرة الزيارة أمام رعايا دول مجلس التعاون الخليجي والأردن الذين يرغبون بزيارة المملكة المتحدة، لتصبح مطابقة لأولئك القادمين من الولايات المتحدة وأستراليا.
ولفت البيان إلى أن الزائرين من دول الخليج والأردن يقدمون مساهمة كبيرة في صناعة السياحة في المملكة المتحدة.

ووفقا للبيان، يعتبر الزائرون الخليجيون إلى بريطانيا ذوي قيمة عالية لاقتصاد المملكة المتحدة، إذ أنفق أكثر من 790 ألف زائر خليجي ملياري جنيه إسترليني خلال إقامتهم فيها العام الماضي.

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