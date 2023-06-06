https://sputnikarabic.ae/20230606/بريطانيا-تعلن-عن-تسهيلات-لراغبي-السفر-إليها-من-دول-الخليج-والأردن-1077816214.html

بريطانيا تعلن عن تسهيلات لراغبي السفر إليها من دول الخليج والأردن

بريطانيا تعلن عن تسهيلات لراغبي السفر إليها من دول الخليج والأردن

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن تسهيلات جديدة لراغبي السفر إليها من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأردن. 06.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-06T20:20+0000

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وذكرت الحكومة البريطانية في بيان على موقعها الرسمي أن كلفة تصريح السفر الإلكتروني الجديد (ETA) لرعايا دول الخليج والأردن سوف تكون 10 جنيهات إسترلينية فقط (12.4 دولار أمريكي).وذلك مقارنة ﺑ30 جنيها إسترلينيا يدفعها المواطن الخليجي حاليا و100 جنيه إسترليني يدفعها الأردني للحصول على تأشيرة زيارة بموجب التصريح الإلكتروني الحالي (EVW).ويشمل القرار الجديد مواطني السعودية وقطر وعمان والكويت والإمارات والبحرين والأردن.ومن المقرر بدء العمل بالتأشيرة الإلكترونية للمواطنين القطريين في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وبقية دول الخليج والأردن في فبراير/ شباط 2024.كما سيتم إزالة متطلبات تأشيرة الزيارة أمام رعايا دول مجلس التعاون الخليجي والأردن الذين يرغبون بزيارة المملكة المتحدة، لتصبح مطابقة لأولئك القادمين من الولايات المتحدة وأستراليا.ولفت البيان إلى أن الزائرين من دول الخليج والأردن يقدمون مساهمة كبيرة في صناعة السياحة في المملكة المتحدة.

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