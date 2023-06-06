https://sputnikarabic.ae/20230606/بكرا-أحلى-يا-خرطوم--كابتن-يلقي-قصيدة-وطنية-في-سماء-السودان-فيديو-1077786481.html
"بكرا أحلى يا خرطوم ".. كابتن يلقي قصيدة وطنية في سماء السودان... فيديو
"بكرا أحلى يا خرطوم ".. كابتن يلقي قصيدة وطنية في سماء السودان... فيديو
فاجأ الطيار مهنّد سلامة الركاب بإلقائه قصيدة وطنية من نظم شاعرٍ سوداني. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T07:42+0000
2023-06-06T07:42+0000
2023-06-06T07:42+0000
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وتعبر عن حزنه وحزن الوطن وملايين السودانيين على ما يحدث في السودان، وذلك بعد إعلامهم بوصولهم سالمين إلى مطار بورتسودان الدولي.وقال الكابتن في إحدى الأبيات: "بكرا أحلى.. بكرا يا الخرطوم تعودي وترجع أم در لي أمانا".وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار السودان اليوم
نادي الفيديو, أخبار السودان اليوم
"بكرا أحلى يا خرطوم ".. كابتن يلقي قصيدة وطنية في سماء السودان... فيديو
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فاجأ الطيار مهنّد سلامة الركاب بإلقائه قصيدة وطنية من نظم شاعرٍ سوداني.
وتعبر عن حزنه وحزن الوطن وملايين السودانيين على ما يحدث في السودان، وذلك بعد إعلامهم بوصولهم سالمين إلى مطار بورتسودان الدولي.
وقال الكابتن في إحدى الأبيات: "بكرا أحلى.. بكرا يا الخرطوم تعودي وترجع أم در لي أمانا".
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان
، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.