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https://sputnikarabic.ae/20230606/رسميا-كريما-بنزيما-ينضم-لاتحاد-جدة-السعودي-لمدة-3-سنوات-صور-وفيديو-1077815331.html
رسميا... كريما بنزيما لاعبا باتحاد جدة السعودي حتى 2026... صور وفيديو
رسميا... كريما بنزيما لاعبا باتحاد جدة السعودي حتى 2026... صور وفيديو
أعلن نادي اتحاد جدة السعودي ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق لمدة 3 سنوات. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T19:22+0000
2023-06-06T19:37+0000
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ونشر الاتحاد السعودي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق عليه: "البنــز اتحادي".وظهر بنزيما في مقطع الفيديو، وهو يوقع على عقود انضمامه إلى اتحاد جدة السعودي، بعقد يمتد حتى 2026.وقال كريم بنزيما في أول تصريح له بعد الانضمام إلى اتحاد جدة: "أنا متحمس لرؤيتكم في جدة".وكان ريال مدريد الإسباني قد أعلن رحيل كريم بنزيما عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، بعد 14 موسماً قضاها مع الفريق الملكي.ووفقاً لتقارير صحفية، فإن بنزيما سيتقاضى مبلغ 200 مليون يورو في الموسم.
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رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, كريم بنزيما, الأخبار, منوعات
رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, كريم بنزيما, الأخبار, منوعات

رسميا... كريما بنزيما لاعبا باتحاد جدة السعودي حتى 2026... صور وفيديو

19:22 GMT 06.06.2023 (تم التحديث: 19:37 GMT 06.06.2023)
© AFP 2023 / GERARD JULIENلاعب كرة القدم الفرنسي كريم بنزيما
لاعب كرة القدم الفرنسي كريم بنزيما - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
© AFP 2023 / GERARD JULIEN
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أعلن نادي اتحاد جدة السعودي ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق لمدة 3 سنوات.
ونشر الاتحاد السعودي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق عليه: "البنــز اتحادي".
وظهر بنزيما في مقطع الفيديو، وهو يوقع على عقود انضمامه إلى اتحاد جدة السعودي، بعقد يمتد حتى 2026.
وقال كريم بنزيما في أول تصريح له بعد الانضمام إلى اتحاد جدة: "أنا متحمس لرؤيتكم في جدة".
وكان ريال مدريد الإسباني قد أعلن رحيل كريم بنزيما عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، بعد 14 موسماً قضاها مع الفريق الملكي.
ووفقاً لتقارير صحفية، فإن بنزيما سيتقاضى مبلغ 200 مليون يورو في الموسم.
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