https://sputnikarabic.ae/20230606/مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجارات-في-سماء-مدينة-حلب-شمال-سوريا---عاجل-1077817269.html
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجارات في سماء مدينة حلب شمال سوريا - عاجل
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجارات في سماء مدينة حلب شمال سوريا - عاجل
أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباج اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في سماء مدينة حلب شمالي سوريا. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T21:11+0000
2023-06-06T21:11+0000
2023-06-06T21:53+0000
أخبار سوريا اليوم
حصري
أخبار العالم العربي
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/0d/1053898301_40:0:810:433_1920x0_80_0_0_570f22a7ebd4899d407c840b48421465.jpg
ونقل المراسل عن مصدر أمني في مدينة حلب، أن أصوات الانفجارات التي سمعت في أرجاء المدينة ناجمة عن ألعاب نارية تم استخدامها خلال أحد حفلات الزفاف التي تقام في صالة نادي الحرية الرياضي.كما نفي المصدر لمراسل "سبوتنيك" وجود أي هجمات أو عدوان يستهدف المدينة، كما نفي قيام الدفاعات الجوية السورية بإطلاق أي صواريخ اعتراض .
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/0d/1053898301_136:0:713:433_1920x0_80_0_0_ceea622f2922be6eaea72eef2f005efa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, حصري, أخبار العالم العربي, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, حصري, أخبار العالم العربي, العالم العربي
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجارات في سماء مدينة حلب شمال سوريا - عاجل
21:11 GMT 06.06.2023 (تم التحديث: 21:53 GMT 06.06.2023) تابعنا عبر
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباج اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في سماء مدينة حلب شمالي سوريا.
ونقل المراسل عن مصدر أمني في مدينة حلب، أن أصوات الانفجارات التي سمعت في أرجاء المدينة ناجمة عن ألعاب نارية تم استخدامها خلال أحد حفلات الزفاف التي تقام في صالة نادي الحرية الرياضي.
كما نفي المصدر لمراسل "سبوتنيك
" وجود أي هجمات أو عدوان يستهدف المدينة، كما نفي قيام الدفاعات الجوية السورية بإطلاق أي صواريخ اعتراض .