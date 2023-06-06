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مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجارات في سماء مدينة حلب شمال سوريا‎‎ - عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230606/مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجارات-في-سماء-مدينة-حلب-شمال-سوريا---عاجل-1077817269.html
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجارات في سماء مدينة حلب شمال سوريا‎‎ - عاجل
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجارات في سماء مدينة حلب شمال سوريا‎‎ - عاجل
أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباج اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في سماء مدينة حلب شمالي سوريا. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T21:11+0000
2023-06-06T21:53+0000
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ونقل المراسل عن مصدر أمني في مدينة حلب، أن أصوات الانفجارات التي سمعت في أرجاء المدينة ناجمة عن ألعاب نارية تم استخدامها خلال أحد حفلات الزفاف التي تقام في صالة نادي الحرية الرياضي.كما نفي المصدر لمراسل "سبوتنيك" وجود أي هجمات أو عدوان يستهدف المدينة، كما نفي قيام الدفاعات الجوية السورية بإطلاق أي صواريخ اعتراض .
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أخبار سوريا اليوم, حصري, أخبار العالم العربي, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, حصري, أخبار العالم العربي, العالم العربي

مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجارات في سماء مدينة حلب شمال سوريا‎‎ - عاجل

21:11 GMT 06.06.2023 (تم التحديث: 21:53 GMT 06.06.2023)
© Sputnikقصف صاروحي لقاعدة أمريكية في سوريا
قصف صاروحي لقاعدة أمريكية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباج اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في سماء مدينة حلب شمالي سوريا.
ونقل المراسل عن مصدر أمني في مدينة حلب، أن أصوات الانفجارات التي سمعت في أرجاء المدينة ناجمة عن ألعاب نارية تم استخدامها خلال أحد حفلات الزفاف التي تقام في صالة نادي الحرية الرياضي.
كما نفي المصدر لمراسل "سبوتنيك" وجود أي هجمات أو عدوان يستهدف المدينة، كما نفي قيام الدفاعات الجوية السورية بإطلاق أي صواريخ اعتراض .
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