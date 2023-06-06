https://sputnikarabic.ae/20230606/-ميشال-عون-يزور-دمشق-للقاء-الأسد-بعد-14-عاما---عاجل-1077790746.html
ميشال عون يزور دمشق للقاء الأسد بعد 14 عاما - عاجل
ميشال عون يزور دمشق للقاء الأسد بعد 14 عاما - عاجل
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، قد توجه إلى سوريا للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، بعد 14 عاما من آخر زيارة... 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T09:30+0000
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وأشارت المصادر إلى أن الرئيس السابق ميشال قد توجه صباحا إلى سوريا برفقة الوزير السابق بيار رفول، وذلك للقاء الرئيس السوري بشار الأسد.وبحسب موقع "النشرة" اللبناني فقد كان في استقباله عون على الحدود اللبنانية-السورية السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي.وبدورها نوهت قناة "الجديد" اللبنانية، إلى أن هدف الزيارة هو "التأكيد على استمرار العلاقة وتموضع التيار الاستراتيجي، على أن يشرح عون للرئيس الأسد أن رفضه انتخاب فرنجية لا علاقة له بهذا التموضع وللدلالة على خطورة التمسك بفرنجية على حساب الإجماع المسيحي"، بحسب المصادر.
https://sputnikarabic.ae/20230605/وفد-لبناني-يعتزم-زيارة-سوريا-لبحث-ملف-النازحين-1077758487.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لبنان
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لبنان
ميشال عون يزور دمشق للقاء الأسد بعد 14 عاما - عاجل
09:30 GMT 06.06.2023 (تم التحديث: 09:45 GMT 06.06.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، قد توجه إلى سوريا للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، بعد 14 عاما من آخر زيارة أجرها عون إلى دمشق.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس السابق ميشال قد توجه صباحا إلى سوريا برفقة الوزير السابق بيار رفول، وذلك للقاء الرئيس السوري بشار الأسد.
وبحسب موقع "النشرة" اللبناني
فقد كان في استقباله عون على الحدود اللبنانية-السورية السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي.
وبدورها نوهت قناة "الجديد" اللبنانية، إلى أن هدف الزيارة هو "التأكيد على استمرار العلاقة وتموضع التيار الاستراتيجي، على أن يشرح عون للرئيس الأسد أن رفضه انتخاب فرنجية لا علاقة له بهذا التموضع وللدلالة على خطورة التمسك بفرنجية على حساب الإجماع المسيحي"، بحسب المصادر.