https://sputnikarabic.ae/20230607/إعلان-حالة-الطوارئ-في-مقاطعة-خيرسون-إثر-تفجير-سد-كاخوفسكايا---1077852609.html

إعلان حالة الطوارئ في مقاطعة خيرسون إثر تفجير سد كاخوفسكايا

إعلان حالة الطوارئ في مقاطعة خيرسون إثر تفجير سد كاخوفسكايا

أعلن رئيس حكومة مقاطعة خيرسون، أندريه ألكسينكو، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ على مستوى المقاطعة، إثر تفجير محطة "كاخوفسكايا" للطاقة الكهرومائية؛ مشيرا إلى أنه... 07.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-07T13:49+0000

2023-06-07T13:49+0000

2023-06-07T13:51+0000

روسيا

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وكتب ألكسينكو، على قناته في "تلغرام": "نعلن حالة طوارئ إقليمية في المنطقة؛ وسيمكننا ذلك من البدء على الفور بتقديم تعويضات للمتضررين، تتراوح قيمتها بين 10 إلى 50 ألف روبل (نحو 125 – 625 دولارا)، بناء على درجة الضرر الواقع".ودُمر الجزء العلوي من محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، في وقت سابق أمس، جراء قصف شنته القوات الأوكرانية الليلة الماضية باستخدام راجمة صواريخ من طراز "أولخا".ورغم أن خزان سد كاخوفسكايا نفسه لم يُدمر، إلا أن الهجوم تسبب بأضرار كبيرة لصمامات السد، ما أسفر عن تدفق غير منظم للمياه تجاه العديد من المناطق، ما دفع السلطات المحلية لإجلاء سكانها.واتهم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق أمس، نظام كييف بتفجير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية من أجل نقل القوات من محور خيرسون إلى منطقة عملياته الهجومية.كما بين المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن أحد أهداف خطة نظام كييف من تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، هو حرمان شبه جزيرة القرم من المياه.يذكر أن محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، هي المرحلة السادسة (السفلى والأخيرة) في سلسلة محطات الطاقة الكهرومائية المقامة على نهر دنيبر، والواقعة على بعد خمس كيلومترات من مدينة نوفايا كاخوفكا، التابعة لمقاطعة خيرسون (انضمت المقاطعة إلى روسيا، في 30 أيلول/سبتمبر 2022).

https://sputnikarabic.ae/20230607/منسوب-المياه-بمدينة-نوفا-كاخوفكا-يبدأ-في-الانخفاض-بعد-دمار-سد-المدنية-1077819266.html

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