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https://sputnikarabic.ae/20230607/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-عميلا-متواطئا-مع-المخابرات-الأوكرانية-فيديو-1077823724.html
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا متواطئا مع المخابرات الأوكرانية... فيديو
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا متواطئا مع المخابرات الأوكرانية... فيديو
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، اعتقال أحد سكان إقليم بريموري بتهمة التجسس لصالح المخابرات العسكرية الأوكرانية. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T07:35+0000
2023-06-07T07:35+0000
روسيا
وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
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وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي: "أوقف الجهاز الأنشطة غير القانونية لأحد سكان بريموري، المتورط في ارتكاب خيانة عظمى للتجسس لصالح المخابرات الأوكرانية".وفتحت إدارة التحقيقات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية ضد المشتبه به، بموجب المادة 275 من القانون الجنائي لروسيا (الخيانة العظمى).ووفقا لجهاز الأمن الفيدرالي، فقد ثبت أن أحد سكان بريموري، بناء على تعليمات من المخابرات العسكرية الأوكرانية، قام بجمع ونقل معلومات حول البنية التحتية العسكرية في المنطقة. في الوقت نفسه، إنه يدرك تماما إمكانية استخدامها ضد أمن روسيا.
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روسيا, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
روسيا, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية

الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا متواطئا مع المخابرات الأوكرانية... فيديو

07:35 GMT 07.06.2023
© Sputnik . Russian Federal Security Service / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مهاجرين من آسيا الوسطى، ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين، 29 يوليو 2020
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مهاجرين من آسيا الوسطى، ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين، 29 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© Sputnik . Russian Federal Security Service
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، اعتقال أحد سكان إقليم بريموري بتهمة التجسس لصالح المخابرات العسكرية الأوكرانية.
وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي: "أوقف الجهاز الأنشطة غير القانونية لأحد سكان بريموري، المتورط في ارتكاب خيانة عظمى للتجسس لصالح المخابرات الأوكرانية".
وفتحت إدارة التحقيقات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية ضد المشتبه به، بموجب المادة 275 من القانون الجنائي لروسيا (الخيانة العظمى).
ووفقا لجهاز الأمن الفيدرالي، فقد ثبت أن أحد سكان بريموري، بناء على تعليمات من المخابرات العسكرية الأوكرانية، قام بجمع ونقل معلومات حول البنية التحتية العسكرية في المنطقة. في الوقت نفسه، إنه يدرك تماما إمكانية استخدامها ضد أمن روسيا.
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