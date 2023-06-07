https://sputnikarabic.ae/20230607/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-عميلا-متواطئا-مع-المخابرات-الأوكرانية-فيديو-1077823724.html
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا متواطئا مع المخابرات الأوكرانية... فيديو
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا متواطئا مع المخابرات الأوكرانية... فيديو
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، اعتقال أحد سكان إقليم بريموري بتهمة التجسس لصالح المخابرات العسكرية الأوكرانية. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T07:35+0000
2023-06-07T07:35+0000
2023-06-07T07:35+0000
روسيا
وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
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وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي: "أوقف الجهاز الأنشطة غير القانونية لأحد سكان بريموري، المتورط في ارتكاب خيانة عظمى للتجسس لصالح المخابرات الأوكرانية".وفتحت إدارة التحقيقات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية ضد المشتبه به، بموجب المادة 275 من القانون الجنائي لروسيا (الخيانة العظمى).ووفقا لجهاز الأمن الفيدرالي، فقد ثبت أن أحد سكان بريموري، بناء على تعليمات من المخابرات العسكرية الأوكرانية، قام بجمع ونقل معلومات حول البنية التحتية العسكرية في المنطقة. في الوقت نفسه، إنه يدرك تماما إمكانية استخدامها ضد أمن روسيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
روسيا, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا متواطئا مع المخابرات الأوكرانية... فيديو
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، اعتقال أحد سكان إقليم بريموري بتهمة التجسس لصالح المخابرات العسكرية الأوكرانية.
وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي: "أوقف الجهاز الأنشطة غير القانونية لأحد سكان بريموري، المتورط في ارتكاب خيانة عظمى للتجسس لصالح المخابرات الأوكرانية".
وفتحت إدارة التحقيقات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية ضد المشتبه به، بموجب المادة 275 من القانون الجنائي لروسيا (الخيانة العظمى).
ووفقا لجهاز الأمن الفيدرالي، فقد ثبت أن أحد سكان بريموري، بناء على تعليمات من المخابرات العسكرية الأوكرانية، قام بجمع ونقل معلومات حول البنية التحتية العسكرية في المنطقة. في الوقت نفسه، إنه يدرك تماما إمكانية استخدامها ضد أمن روسيا.